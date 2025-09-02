AEK: Έφτασαν στις ιταλικές Άλπεις οι «κιτρινόμαυροι» - Τα φιλικά που θα δώσουν

AEK BC

Η ΑΕΚ έφτασε στην Ιταλία, όπου στο πλαίσιο της προετοιμασίας της θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια στη γειτονική χώρα.

Η «κιτρινόμαυρη» αποστολή θα μείνει στο παγωμένο Λιβίνιο των ιταλικών Άλπεων.

Στο πλαίσιο της παραμονής της στην Ιταλία, η ΑΕΚ θα λάβει μέρος στο Valtellina Summer League 2025.

Στις 4 Σεπτεμβρίου, θα αντιμετωπίσει (19:00, ώρα Ελλάδος) την Κρεμόνα, και στις 5 Σεπτεμβρίου στο γειτονικό Σόντριο (21:00, ώρα Ελλάδος) την Τρέντο.

