AEK: Έφτασαν στις ιταλικές Άλπεις οι «κιτρινόμαυροι» - Τα φιλικά που θα δώσουν
AEK BC
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 02 Σεπτεμβρίου 2025, 20:49
BASKET LEAGUE / ΑΕΚ

AEK: Έφτασαν στις ιταλικές Άλπεις οι «κιτρινόμαυροι» - Τα φιλικά που θα δώσουν

Η ΑΕΚ έφτασε στην Ιταλία, όπου στο πλαίσιο της προετοιμασίας της θα δώσει δύο φιλικά παιχνίδια στη γειτονική χώρα.

Η «κιτρινόμαυρη» αποστολή θα μείνει στο παγωμένο Λιβίνιο των ιταλικών Άλπεων.

Στο πλαίσιο της παραμονής της στην Ιταλία, η ΑΕΚ θα λάβει μέρος στο Valtellina Summer League 2025.

Στις 4 Σεπτεμβρίου, θα αντιμετωπίσει (19:00, ώρα Ελλάδος) την Κρεμόνα, και στις 5 Σεπτεμβρίου στο γειτονικό Σόντριο (21:00, ώρα Ελλάδος) την Τρέντο.

Το πλήρες πρόγραμμα των φιλικών αγώνων της ΑΕΚ

  • ΑΕΚ – Ν.Ε. Μεγαρίδος 96-91 | 30 Αυγούστου | SUNEL Arena (κεκλεισμένων των θυρών)
  • Κρεμόνα – ΑΕΚ | 4 Σεπτεμβρίου | 19:00 | Λιβίνιο (Valtellina Summer League 2025)
  • Τρέντο – ΑΕΚ | 5 Σεπτεμβρίου | 21:00 | Σόντριο (Valtellina Summer League 2025)
  • Κλουζ – ΑΕΚ | 8 Σεπτεμβρίου | 19:00 | Sala Sporturilor Traian (Ρουμανία)
  • Βάλτσεα – ΑΕΚ | 9 Σεπτεμβρίου | 19:00 | Sala Sporturilor Traian (Ρουμανία)
  • ΑΕΚ – Φενερμπαχτσέ |19:30 | SUNEL Arena
  • Τουρνουά «Ανδρέας Βαρίκας» (Πανιώνιος, Καρδίτσα, Βαρέζε) | 19-20 Σεπτεμβρίου | Δ.Α.Κ. Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας».


