AEK: Στη SUNEL Arena ο ΡαϊΚουάν Γκρέι, ενσωματώθηκε στην προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων» (βιντεο)

AEK BC

Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι προπονήθηκε και πάλι με την ΑΕΚ, έπειτα από περίπου 100 ημέρες.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν από τα βασικά «γρανάζια» του Ντράγκαν Σάκοτα, την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Ο έμπειρος τεχνικός θα τον έχει και φέτος στη διάθεση του κι αναμένεται να στηρίξει πολλά και τη νέα σεζόν.

Ο Γκρέι επέστρεψε στην Ελλάδα και το απόγευμα της Παρασκευής (29/08) βρέθηκε στη SUNEL Arena, για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ΑΕΚ.

Όπως αναφέρει κι η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ σε ποστάρισμα της: «Περίπου 100 ημέρες μετά, ο ΡαϊΚουάν Γκρέι προπονείται ξανά με τη «Βασίλισσα»».