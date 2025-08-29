Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

AEK: Στη SUNEL Arena ο ΡαϊΚουάν Γκρέι, ενσωματώθηκε στην προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων» (βιντεο)
AEK BC
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 29 Αυγούστου 2025, 21:14
BASKET LEAGUE / ΑΕΚ

AEK: Στη SUNEL Arena ο ΡαϊΚουάν Γκρέι, ενσωματώθηκε στην προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων» (βιντεο)

Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι προπονήθηκε και πάλι με την ΑΕΚ, έπειτα από περίπου 100 ημέρες.

Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν από τα βασικά «γρανάζια» του Ντράγκαν Σάκοτα, την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Ο έμπειρος τεχνικός θα τον έχει και φέτος στη διάθεση του κι αναμένεται να στηρίξει πολλά και τη νέα σεζόν.

Ο Γκρέι επέστρεψε στην Ελλάδα και το απόγευμα της Παρασκευής (29/08) βρέθηκε στη SUNEL Arena, για να ενσωματωθεί στις προπονήσεις της ΑΕΚ.

Όπως αναφέρει κι η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ σε ποστάρισμα της: «Περίπου 100 ημέρες μετά, ο ΡαϊΚουάν Γκρέι προπονείται ξανά με τη «Βασίλισσα»».



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Eurobasket 2025, Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79: Ο Μάρκανεν «ισοπέδωσε» του Άγγλους!
5 λεπτά πριν Eurobasket 2025, Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79: Ο Μάρκανεν «ισοπέδωσε» του Άγγλους!
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ παίρνει Βολιάκο, οριστική συμφωνία με Τζένοα
26 λεπτά πριν Μεταγραφές: Ο ΠΑΟΚ παίρνει Βολιάκο, οριστική συμφωνία με Τζένοα
ΜΠΑΣΚΕΤ
Στα ημιτελικά του Americup με... υπογραφή Γκραντ
54 λεπτά πριν Στα ημιτελικά του Americup με... υπογραφή Γκραντ
BASKET LEAGUE
AEK: Στη SUNEL Arena ο ΡαϊΚουάν Γκρέι, ενσωματώθηκε στην προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων» (βιντεο)
2 ώρες πριν AEK: Στη SUNEL Arena ο ΡαϊΚουάν Γκρέι, ενσωματώθηκε στην προετοιμασία των «κιτρινόμαυρων» (βιντεο)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved