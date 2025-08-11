Επέστρεψε στον Άρη ο Μήτρου-Λονγκ

Οnsports Τeam

Ο Άρης ανακοίνωσε την επιστροφή του Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ με τον έμπειρο παίκτη να φοράει και πάλι τη φανέλα της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Με τον πλέον επίσημο τρόπο η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε την επιστροφή του Ελάιζα Μήτρου -Λονγκ ως το καλοκαίρι του 2027.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την απόκτηση του Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ έως το 2027.

Ο Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ είναι γεννηθείς στις 15/12/1996, στον Καναδά και με ύψος 1.87μ. αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ. Ο 29χρονος άσος επιστρέφει στην ομάδα μας, τη φανέλα της οποίας είχε φορέσει τη σεζόν 2022-23.

Ο Ελληνοκαναδός γκαρντ άρχισε ξεκίνησε την κολεγιακή πορεία του από το πανεπιστήμιο Mount St Mary’s. Η καλύτερη σεζόν του ήταν το 2026-17, όταν ως βασικό στέλεχος της ομάδας, μέτρησε 34,4 λεπτά μέσο όρο συμμετοχής, με μ.ο. 15 πόντους, 5,2 ριμπάουντ, 4,4 ασίστ και 1,6 κλεψίματα.

Στη συνέχεια μετακόμισε στο πανεπιστήμιο του Texas και το 2018-19 τον βρήκε στο φημισμένο UNLV (Nevada Las Vegas), όπου σε 19 αγώνες είχε 12,6 πόντους, 3,2 ριμπάουντ, 3,4 ασίστ και 1,7 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

Το 2020-21 έκανε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό του, με τον ΠΑΟΚ και το 2021-22 αγωνίστηκε στη Βουλγαρία για λογαριασμό της Lewski Sofia και στη συνέχεια της σεζόν υπέγραψε στον Απόλλωνα Πατρών, όπου μέτρησε 10.9 πόντους, 3.4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1.1 κλεψίματα και 40% στο τρίποντο.

Μετά το ξεκίνημα της σεζόν 2022-23 φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του ΑΡΗ. Σε 24΄.2’’ λεπτά συμμετοχής, είχε 10.05 πόντους με 40% στο τρίποντο, 3.4 ριμπάουντ, 3.1 ασίστ και 1.1 κλεψίματα ανά αγώνα.

Το καλοκαίρι του 2023 έμεινε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Περιστερίου, όπου μέτρησε 10.1 πόντους, 2.2 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 1.1 κλεψίματα. Πέρυσι ξεκίνησε τη χρονιά στη Hapoel Holon (12.7 πόντοι, 3.7 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και προς το τέλος της σεζόν μεταπήδησε στην ιταλική Varese, όπου μέτρησε 12.1 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ.

Ο ΑΡΗΣ καλωσορίζει τον Ελάιζα και πάλι στην οικογένειά του και του εύχεται ό,τι καλύτερο στη δεύτερη θητεία του στο "Nick Galis Hall"».