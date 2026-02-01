Χάντμπολ: Νίκησε κι ανέβηκε στην κορυφή ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή

Onsports Team

Οι πρωταθλητές Ελλάδας επιβλήθηκαν 35-25 του Ιωνικού Νέας Φιλαδελφείας στο κλειστό της Ηλιούπολης, στην αναμέτρηση που «άνοιξε την αυλαία» της 15ης αγωνιστικής, και «έπιασαν» στο... ρετιρέ τον ΠΑΟΚ, το παιχνίδι του οποίου με τον ΑΣΕ Δούκα αναβλήθηκε, λόγω του πολύνεκρου τροχαίου με τους φίλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, και θα διεξαχθεί το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου.

Στο μεταξύ, η Δράμα 1986 άφησε πίσω την ισοπαλία με τον Ιωνικό και επέστρεψε στις νίκες κόντρα στον Ζαφειράκη Νάουσας, ενώ ο Φέρωνας Βέροιας πήρε τον δεύτερο βαθμό του στο πρωτάθλημα, καθώς ήρθε ισόπαλος 33-33 στο «Φιλίππειο» με τον ΓΑΣ Κιλκίς, ο οποίος την Τετάρτη (28/1) υποχρέωσε την ΑΕΚ σε εντός έδρας ισοπαλία (31-31).

Τα αποτελέσματα της 15ης αγωνιστικής:

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή-Ιωνικός Ν.Φ. 35-25

Δράμα 1986-Ζαφειράκης Νάουσας 34-28

Φέρωνας Βέροιας-ΓΑΣ Κιλκίς 33-33

ΑΕΚ-Αθηναϊκός 2/2

ΠΑΟΚ-ΑΣΕ Δούκα 7/2

ΕΣΝ Βριλησσίων-Διομήδης Άργους 11/2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 24 -14αγ.

ΠΑΟΚ 24 -14αγ.

ΑΕΚ 23 -13αγ.

Ιωνικός Ν.Φ. 18

ΓΑΣ Κιλκίς 16

Αθηναϊκός 15 -13αγ.

Ζαφειράκης Νάουσας 13 -14αγ.

Δράμα 1986 11

Διομήδης Άργους 8 -13αγ.

ΕΣΝ Βριλησσίων 7 -14αγ.

ΑΣΕ Δούκα 7 -13αγ.

Φέρωνας Βέροιας 2