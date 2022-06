Παναθηναϊκός: Μήνυμα Χεζόνια σε Νέντοβιτς για τους τελικούς - Πιθανή η παρουσία του Κροάτη στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ ηττήθηκε στο 2ο παιχνίδι της ημιτελικής σειράς με τη Λάρισα και την Παρασκευή (3/6) θα αγωνιστεί στο ΟΑΚΑ για να ξαναπάρει το προβάδισμα.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς είχε αρνητική παρουσία στην αναμέτρηση της Τρίτης (31/5) με 1/10 σουτ και αρκετά λάθη και μετά το τέλος του αγώνα, βγήκε μπροστά, ανέλαβε την ευθύνη και έδωσε ραντεβού με τον κόσμο στο ΟΑΚΑ για το τρίτο ματς.

Τη δική του απάντηση και... στήριξη έδωσε ο Μάριο Χεζόνια. Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού, γνωστός για την αγάπη που τρέφει για τον σύλλογο και τον κόσμο του, απάντησε στον Νέντοβιτς και έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει των... τελικών της Basket League, με τον Ολυμπιακό (όπως προφανώς πιστεύει και αυτός ότι θα συμβεί).

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν πως ο Κροάτης σούπερ σταρ, αναμένεται να είναι στην Ελλάδα από την επόμενη εβδομάδα και θα βρεθεί στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.

Χθες, άλλωστε, βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη για να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα της Γαλατά (όπου αγωνίζεται ο φίλος και πρώην συμπαίκτης του στην Ούνικς, Αϊζάια Κάναν).

I really miss teams with fan bases like this in @EuroLeague Galatasaray, Partizan, Beşiktaş.. ? Good old days pic.twitter.com/O6v1bmC2F1