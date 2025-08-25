Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/12) - Με Super League και δράση στην Ευρώπη

Οnsports Τeam

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (25/08).

Η αυλαία την πρεμιέρα της Super League θα πέσει το απόγευμα στις 19:30 όπου ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει την Κηφισιά. Τηλεοπτικά, το ματς θα καλυφθεί από το Novasports 2HD.

Παράλληλα, δράση υπάρχει και στην Ευρώπη, με το σημαντικότερο ματς να είναι αυτό της Νιουκάστλ με την Λίβερπουλ. Σέντρα στον αγώνα έχει οριστεί για τις 22:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: