Χαμός στο Αργεντινή-Δομινικανή Δημοκρατία: Ο Τζόουνς Γκαρσία έριξε μπουνιά σε αντίπαλο!
Οnsports Τeam 25 Αυγούστου 2025, 10:17
ΜΠΑΣΚΕΤ

Χαμός στο Αργεντινή-Δομινικανή Δημοκρατία: Ο Τζόουνς Γκαρσία έριξε μπουνιά σε αντίπαλο!

Επεισοδιακό ήταν το φινάλε του Αργεντινή – Δομινικανή Δημοκρατία (83-84) για το FIBA AmeriCup που διεξάγεται στη Νικαράγουαχ με αδιανόητες σκηνές βίας να λαμβάνουν χώρα στο παρκέ με την ολοκλήρωση του αγώνα.

Αδιανόητες στιγμές μετά το τέλος του ματς της Δομινικανής Δημοκρατίας κόντρα στην Αργεντινή, που πήρε τη νίκη τελικά, με τον Τζόουνς Γκαρσία να χτυπάει στο πρόσωπο αντίπαλό του και πλέον να κινδυνεύει ακόμα και με αποκλεισμό από τη διοργάνωση.

Η ένταση στο κέντρο του γηπέδου πήρε τεράστιες διαστάσεις, με τους Ντέιβιντ-Τζόουνς Γκαρσία και Χουάν Γκερέρο από τη Δομινικανή Δημοκρατία να βρίσκονται στο επίκεντρο των γεγονότων με ξύλο και γροθιές.

Το σκηνικό ξεκίνησε με παίκτες τη Αργεντινής να πλησιάζουν τον άσο των Σπερς στο κέντρο του γηπέδου αφού τελείωσε η αναμέτρηση, με τον Τζόουνς Γκαρσία όμως να ξεφεύγει και να ρίχνει γροθιά σε αντίπαλό του.



