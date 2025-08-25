Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Επιμένει για Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ - «Θέλει να έρθει ο παίκτης»
Οnsports Τeam 25 Αυγούστου 2025, 10:42
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός / Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Επιμένει για Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ - «Θέλει να έρθει ο παίκτης»

Τις επαφές με τον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη φαίνεται πως έχει εντείνει η Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Για ένα ακόμα καλοκαίρι, τα «Λιοντάρια» της Πορτογαλίας θέλουν να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Φώτη Ιωαννίδη. Μάλιστα, η υπόθεση του Έλληνα φορ συνεχίζει να… απασχολεί τον Τύπο της χώρας της ιβηρικής χερσονήσου και σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, ο παίκτης του Παναθηναϊκού εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στους Πρωταθλητές.

«Ο Ιωαννίδης θέλει να έρθει. Οι επαφές επιταχύνονται και ο Έλληνας είναι χαρούμενος με την πρόταση», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην «Record», τονίζοντας παράλληλα πως έχουν ενταθεί οι επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Παράλληλα, σύμφωνα με την «A’ Bola» η απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη συνδέεται άμεσα με την περίπτωση του Χάρντερ, ο οποίος εμφανίζεται κοντά στην Μίλαν, αλλά η υπόθεσή του αναμένεται να ολοκληρωθεί μόνο σε περίπτωση που η Σπόρτινγκ βρει τον αντικαταστάτη του, με τον φορ του Παναθηναϊκού να είναι στην κορυφή της λίστας.

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Ροή ειδήσεων

BET
Eurobasket 2025: Ποιες ομάδες είναι φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης
2 λεπτά πριν Eurobasket 2025: Ποιες ομάδες είναι φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/12) - Με Super League και δράση στην Ευρώπη
40 λεπτά πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/12) - Με Super League και δράση στην Ευρώπη
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Επιμένει για Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ - «Θέλει να έρθει ο παίκτης»
1 ώρα πριν Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Επιμένει για Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ - «Θέλει να έρθει ο παίκτης»
ΜΠΑΣΚΕΤ
Χαμός στο Αργεντινή-Δομινικανή Δημοκρατία: Ο Τζόουνς Γκαρσία έριξε μπουνιά σε αντίπαλο!
2 ώρες πριν Χαμός στο Αργεντινή-Δομινικανή Δημοκρατία: Ο Τζόουνς Γκαρσία έριξε μπουνιά σε αντίπαλο!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved