Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Επιμένει για Ιωαννίδη η Σπόρτινγκ - «Θέλει να έρθει ο παίκτης»

Οnsports Τeam

Τις επαφές με τον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη φαίνεται πως έχει εντείνει η Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Για ένα ακόμα καλοκαίρι, τα «Λιοντάρια» της Πορτογαλίας θέλουν να εντάξουν στο δυναμικό τους τον Φώτη Ιωαννίδη. Μάλιστα, η υπόθεση του Έλληνα φορ συνεχίζει να… απασχολεί τον Τύπο της χώρας της ιβηρικής χερσονήσου και σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, ο παίκτης του Παναθηναϊκού εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στους Πρωταθλητές.

«Ο Ιωαννίδης θέλει να έρθει. Οι επαφές επιταχύνονται και ο Έλληνας είναι χαρούμενος με την πρόταση», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην «Record», τονίζοντας παράλληλα πως έχουν ενταθεί οι επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Παράλληλα, σύμφωνα με την «A’ Bola» η απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη συνδέεται άμεσα με την περίπτωση του Χάρντερ, ο οποίος εμφανίζεται κοντά στην Μίλαν, αλλά η υπόθεσή του αναμένεται να ολοκληρωθεί μόνο σε περίπτωση που η Σπόρτινγκ βρει τον αντικαταστάτη του, με τον φορ του Παναθηναϊκού να είναι στην κορυφή της λίστας.