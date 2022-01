Επιβεβαίωση-OnSports: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κόρεϊ Σάντερς το Λαύριο

✎ ??????? ?????? ????? ???????!



Η ΚΑΕ Λαύριο - Megabolt ανακοινώνει την απόκτηση του 24χρονου (17/04/1997) ?? Αμερικανού point guard (1.88 m) Corey Jerrod Sanders Jr, απόφοιτος του Rutgers University



Corey, congratulations on being part of our team! pic.twitter.com/DnztQgyDVd