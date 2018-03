«Δεν τα παρατάμε ποτέ»

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης μαζί με τον πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ Μπάνε Πρέλεβιτς, τον αντιπρόεδρο Βαγγέλη Γαλατσόπουλο και τους συνεργάτες τους στο νέο γυμναστήριο της ομάδας μπάσκετ στο PAOK Sports Arena. Το μήνυμα είναι σαφέστατο. Never give up! Ποτέ δεν τα παρατάμε. Είμαστε ΠΑΟΚ! #pamepaok #paok #paokbc #team #family #nevergiveup #believe #paoksportsarena

A photo posted by PAOK BC Official (@paokbasketball) on Dec 7, 2016 at 1:52am PST