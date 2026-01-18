Ράλι Ντακάρ: Νικητής για έκτη φορά ο Αλ Ατίγια!

Dakar Rally

Onsports Team

Ο Νασέρ Αλ Ατίγια από το Κατάρ στέφθηκε για έκτη φορά στην καριέρα Πρωταθλητής στο φημισμένο Ράλι Ντακάρ.

Ο σπουδαίος οδηγός «κλείδωσε» την πρωτιά του στη 13η και τελευταία ειδική διαδρομή του αγώνα, ο οποίος διεξάγεται στην Σαουδική Αραβία από το 2020.

Ο Αλ Ατίγια, ο οποίος θριάμβευσε στις αντίστοιχες διοργανώσεις το 2011, το 2015, το 2019, το 2022 και το 2023, χάρισε στην Dacia την πρώτη της νίκη στον αγώνα, μόλις στην δεύτερη συμμετοχή της.

Παράλληλα, ο Βέλγος συνοδηγός του, Φαμπιάν Λιρκέν, ο οποίος προηγουμένως συνεργαζόταν με τον θρυλικό Γάλλο οδηγό, Σεμπάστιαν Λεμπ, πέτυχε την πρώτη του νίκη στο Ντακάρ.

Ο 55χρονος οδηγός διαχειρίστηκε άψογα τον αγώνα κι έχοντας σωστή στρατηγική, βρέθηκε πρωτοπόρος από την αρχή και παρέμεινε ως το φινάλε του αγώνα.

Τερμάτισε ένατος στο τελικό στάδιο, μια χρονομετρημένη διαδρομή 105 χιλιομέτρων γύρω από την πόλη Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά κατάφερε να διατηρήσει ένα προβάδισμα σχεδόν δέκα λεπτών στην συνολική βαθμολογία έναντι του Ισπανού, Νάνι Ρόμα (Ford).

Ο Λεμπ στην δέκατη συμμετοχή του, τερμάτισε δεύτερος στην τελική φάση κι έχασε οριακά το βάθρο της γενικής κατάταξης.