Το ομαδικό πνεύμα αναδεικνύεται από το σποτ «I Rise We Rise» του Chivas Regal και της Ferrari

Onsports Team

Το Chivas Regal γιορτάζει την επιμονή, την ακρίβεια και το πάθος που οδηγούν στη νίκη, μέσα από το νέο του τηλεοπτικό σποτ.

Σε έναν αγώνα Formula 1, το κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Η νίκη όμως, δεν είναι ποτέ ατομική υπόθεση. Το Chivas Regal, μέσα από το νέο του τηλεοπτικό spot, φέρνει στο προσκήνιο την ιστορία εκείνων που με πάθος και επιμονή κρατούν ζωντανό το πνεύμα της νίκης: του ακούραστου πληρώματος της Scuderia Ferrari.

Μέσα από το νέο spot, αναδεικνύεται η αξία της ομάδας μέσα στην οποία «αναμειγνύονται» συστατικά όπως η δεξιοτεχνία, η εμπειρία και η ακρίβεια — όπως ακριβώς συμβαίνει και με το blend του Chivas Regal.

Το νέο spot, μας ταξιδεύει σε ένα μέρος πίσω από τα φώτα, στα pit, και μας αποκαλύπτει ένα κόσμο όπου ο συγχρονισμός δεν είναι απλά δεδομένος, αλλά προαπαιτούμενος. Κατά την διάρκεια του clip παρακολουθούμε χορογραφημένη ρουτίνα υψηλής έντασης, εμπνευσμένη από τη σχολαστική απόδοση των πληρωμάτων των pit — ένα επίτευγμα ανθρώπινης και μηχανικής ακρίβειας. Την ίδια αφοσίωση άλλωστε βρίσκουμε και σε κάθε σταγόνα Chivas Regal: τίποτα δεν είναι τυχαίο, όλα είναι αποτέλεσμα τεχνικής, εμπειρίας και συλλογικής συνέπειας.

Ο επικεφαλής της Scuderia Ferrari HP, Fred Vasseur, δήλωσε σχετικά:

«Η Formula 1 είναι ένα ομαδικό άθλημα οπότε τα αποτελέσματά της ομάδας μας είναι προϊόν της αφοσίωσης όλων όσων εργαζόμαστε στην Scuderia Ferrari HP. Είναι σημαντικό για εμάς να έχουμε έναν συνεργάτη σαν το Chivas Regal, που αναδεικνύει αυτό το συλλογικό πνεύμα και αναγνωρίζει τη σπουδαία δουλειά που γίνεται πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας».

Αυτό ακριβώς αποτύπωσε το Chivas Regal στο τηλεοπτικό κλιπ όπως δήλωσε και ο Nick Blacknell, Global Marketing Director του Chivas Regal: Αυτή η καμπάνια ενσαρκώνει τη δική μας φιλοσοφία του "I Rise We Rise". Η ομάδα της Scuderia Ferrari HP μοιράζεται τη νοοτροπία και την πεποίθησή μας ότι η επιτυχία βασίζεται ομαδικότητα- και αυτό είναι που κάνει τη συνεργασία μας τόσο ισχυρή».

Παρακολουθήστε όλη την ιστορία του Chivas με πρωταγωνιστές τους Charles Lecler, Lewis Hamilton και της Scuderia Ferrari HP εδώ:

Απολαύστε υπεύθυνα. Μην οδηγείτε ποτέ υπό την επήρεια αλκοόλ.