Formula 1: Έβαλε τα κλάματα ο Λάντο Νόρις και αγκάλιασε τη μητέρα του – «Σε αγαπάω μαμά»
Onsports Team 07 Δεκεμβρίου 2025, 17:15
AUTO MOTO

Formula 1: Έβαλε τα κλάματα ο Λάντο Νόρις και αγκάλιασε τη μητέρα του – «Σε αγαπάω μαμά»

Οι συγκινητικές στιγμές του νέου παγκόσμιου πρωταθλητή της F1, μόλις ολοκλήρωσε τον άθλο του στο grand prix του Άμπου Ντάμπι και κατέκτησε την κορυφή των οδηγών.

Δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του ο Λάντο Νόρις, αμέσως μετά το τέλος του grand prix του Άμπου Ντάμπι. Ο 26χρονος Βρετανός πιλότος της McLaren στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής και η συγκίνησή του ήταν τεράστια.

Αρχικά έβαλε τα κλάματα όντας ακόμη μέσα στο μονοθέσιο, όταν ευχαριστούσε τους μηχανικούς του. Στη συνέχεια το πανηγύρισε με μερικά σπινιαρίσματα και «λιώσιμο» ελαστικών στην πίστα, κάτι που ενθουσίασε τους φίλους της Formula 1. Τα περίφημα «ντόνατ».

Μόλις βγήκε από το μονοθέσιο, ο πρώτος άνθρωπος που θέλησε να αγκαλιάσει πριν καν βγάλει το κράνος του, ήταν η μητέρα του. Της είπε «σε αγαπάω μαμά» χωρίς να μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Στις καθιερωμένες δηλώσεις συνέβη ακριβώς το ίδιο. «Δεν ήθελα να κλάψω, αλλά κλαίω. Θα φαίνομαι loser», είπε μεταξύ άλλων ο… χαμένος στα συναισθήματα Βρετανός οδηγός. Αφιερώνοντας τον τίτλο στην ομάδα της McLaren και φυσικά στους γονείς του. Παράλληλα, είχε να πει μόνο καλά λόγια για τον Μαξ Φερστάπεν.



