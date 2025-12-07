Formula 1: Πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις στο θρίλερ του Άμπου Ντάμπι!

Ο Λάντο Νόρις είναι ο πρωταθλητής της Formula 1 για το 2025, έπειτα από την τρίτη θέση που κατέκτησε στο grand prix του Άμπου Ντάμπι!

Μετά από μια συναρπαστική σεζόν με πολλές ανακατατάξεις, αλλά κι έναν αγωνιώδη αγώνα στο Άμπου Ντάμπι, ο Λάντο Νόρις πήρε τη μίνιμουμ θέση που χρειαζόταν (τρίτη) και παρά τη νίκη του εκπληκτικού Μαξ Φερστάπεν, πανηγύρισε τον πρώτο τίτλο της καριέρας του στη Formula 1.

Ο Βρετανός οδηγός, που πέρυσι είχε τερματίσει δεύτερος πίως από τον Ολλανδό, είχε μόνιμα πίσω του τον Σαρλς Λεκλέρ, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να τον προσπεράσει και να κάνει... δώρο στο Φερστάπεν τον τίτλο.

Ο Νόρις ξεκίνησε τη φετινή σεζόν αρκετά καλά και μέχρι το grand prix στο Μπαχρέιν ήταν πρώτος στη βαθμολογία. Έπειτα, ο Όσκαρ Πιάστρι πέρασε μπροστά και ήταν στην κορυφή μέχρι και τον αγώνα στο Μεξικό, όπου ο Βρετανός ανέλαβε ξανά τα ηνία.

Συνέχισε απτόητος να βρίσκεται πρώτος και παρά την πίεση από τον Φερστάπεν τις τελευταίες εβδομάδες, έκανε τα όνειρά του πραγματικότητα.

Χρειάστηκε να «σφίξει» τα δόντια, να μπορέσει να ανακάμψει έπειτα από αποκλεισμούς και συγκρούσεις στις πίστες, αλλά και να αντιμετωπίσει τον ομόσταβλό του και τον τέσσερις φορές Παγκόσμιο πρωταθλητή.

Η καριέρα του Λάντο Νόρις στη Formula 1

Το 2019, ο νεαρός Βρετανός έκανε το ντεμπούτο του με το πορτοκαλί μονοθέσιο, στο grand prix της Αυστραλίας. Εκκίνησε από την όγδοη θέση, αλλά τερμάτισε 12ος. Ωστόσο, η βρετανική ομάδα τον εμπιστεύτηκε και αναγνώρισε το ταλέντο του.

Στη συνέχεια τον καθιέρωσε ως βασικό οδηγό της, με τον Κάρλος Σάινθ να είναι ομόσταυλός του για δύο χρόνια, ακολούθησε ο Ντάνιελ Ρικιάρντο, για να έρθει το 2023 ο Όσκαρ Πιάστρι, με τον οποίο δημιούργησαν ένα τρομερό δίδυμο το οποίο επανέφερε την McLaren στην κορυφή των κατασκευαστών.

Έξι σεζόν μετά από το ντεμπούτο του λοιπόν, ο Λάντο Νόρις δικαιώνει την απόφασή της βρετανικής ομάδας να επενδύσει πάνω του και κάνει περήφανο τον CEO της McLaren, Ζακ Μπράουν.