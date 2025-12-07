Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τρομακτικό ατύχημα στη Formula E: Το μονοθέσιο του Μαρτί εκτοξεύθηκε στον αέρα! – Δείτε βίντεο
Glomex
Οnsports team 07 Δεκεμβρίου 2025, 14:01
AUTO MOTO

Τρομακτικό ατύχημα στη Formula E: Το μονοθέσιο του Μαρτί εκτοξεύθηκε στον αέρα! – Δείτε βίντεο

Ένα τρομακτικό ατύχημα στιγμάτισε τον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν στη Formula E.

Λίγους γύρους πριν την ολοκλήρωση του αγώνα στο Σάο Πάολο, ο rookie, Πέπε Μαρτί είχε σφοδρή σύγκρουση με άλλα δύο μονοθέσια.

Το μονοθέσιο του Ισπανού εκτοξεύθηκε στον αέρα κι αφού έκανε αρκετές περιστροφές, προσγειώθηκε με δύναμη στο έδαφος. Αμέσως βγήκε κόκκινη σημαία κι ο αγώνας διακόπηκε για αρκετή ώρα.

Η εικόνα προκάλεσε μεγάλη ανησυχία, αλλά ευτυχώς ο Μαρτί βγήκε σώος από το μονοθέσιο του και χωρίς να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Σφοδρό ατύχημα για τον Πέπε Μαρτί με εικόνες που κόβουν την ανάσα



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Πένθος στον Αστέρα Τρίπολης, «έφυγε» η σύζυγος του Ισιαγκά Σιλά
11 λεπτά πριν Πένθος στον Αστέρα Τρίπολης, «έφυγε» η σύζυγος του Ισιαγκά Σιλά
BASKET LEAGUE
Σάκοτα για Σίβλα: «Πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να είναι αλλαγή ή πρωταγωνιστής»
19 λεπτά πριν Σάκοτα για Σίβλα: «Πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να είναι αλλαγή ή πρωταγωνιστής»
BASKET LEAGUE
Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ο Κρις Σίλβα έκλεισε το… μάτι στις ομάδες της Euroleague | Οι απίθανοι αριθμοί του
34 λεπτά πριν Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ο Κρις Σίλβα έκλεισε το… μάτι στις ομάδες της Euroleague | Οι απίθανοι αριθμοί του
BASKET LEAGUE
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 100-93: Ο Σίλβα του έβαλε δύσκολα, αλλά ένα δεκάλεπτο του έφτασε!
1 ώρα πριν Ολυμπιακός – ΑΕΚ 100-93: Ο Σίλβα του έβαλε δύσκολα, αλλά ένα δεκάλεπτο του έφτασε!
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved