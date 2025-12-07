Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Formula 1: Το Άμπου Ντάμπι βγάζει Πρωταθλητή σε τρομερή μάχη για τρεις – Ώρα, κανάλι και τα σενάρια
AP Photo/Luca Bruno
Οnsports team 07 Δεκεμβρίου 2025, 11:45
AUTO MOTO

Formula 1: Το Άμπου Ντάμπι βγάζει Πρωταθλητή σε τρομερή μάχη για τρεις – Ώρα, κανάλι και τα σενάρια

Η συγκλονιστική χρονιά στη Formula 1 ολοκληρώνεται σήμερα (07/12) με τον αγώνα στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι, όπου θα κριθεί ο τίτλος σε μια συγκλονιστική τριπλή μάχη για τρεις – Τι θέλουν Λάντο Νόρις, Μαξ Φερστάπεν και Όσκαρ Πιάστρι!

Η ώρα για τη στέψη του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στη Formula 1 έφτασε!

Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε το πάνω χέρι στη μάχη, καθώς θα εκκινήσει πρώτος, αλλά η νίκη από μόνη της δεν του είναι αρκετή για να στεφθεί για να κατακτήσει τον πέμπτο (και μάλιστα διαδοχικό) τίτλο της καριέρας του.

Ο Ολλανδός της Red Bull είναι στο -12 από τον πρωτοπόρο της κατάταξης, Λάντο Νόρις, ο οποίος μπορεί να σφραγίσει το πρωτάθλημα ακόμα και με την τρίτη θέση. Ελπίδες έχει κι ο Όσκαρ Πιάστρι, αλλά τα πράγματα είναι δύσκολα για εκείνον με δεδομένο ότι θα εκκινήσει από την τρίτη θέση.

Ο αγώνας του Grand Prix του Άμπου Ντάμπι είναι προγραμματισμένος για το μεσημέρι της Κυριακής (07/12). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 15:00 και θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1 και τον ΑΝΤ1+.

Δείτε τι θέλουν οι τρεις «πιλότοι» που διεκδικούν τον τίτλο της σεζόν στη Formula 1

Ο Νόρις στέφεται Παγκόσμιος Πρωταθλητής…

  • Αν τερματίσει στις τρεις πρώτες θέσεις.
  • Αν τερματίσει 4ος ή 5ος κι ο Φερστάπεν δεν κερδίσει
  • Αν τερματίσει από 6ος μέχρι 9ος, ο Φερστάπεν βρεθεί από 4ος και κάτω κι ο Πιάστρι δεν νικήσει.
  • Αν τερματίσει 10ος, ο Φερστάπεν βρεθεί από 4ος και κάτω κι ο Πιάστρι από την τρίτη θέση και κάτω.
  • Αν μείνει εκτός βαθμών, ο Φερστάπεν βρεθεί από 4ος και κάτω κι ο Πιάστρι από 3ος και κάτω.

Ο Φερστάπεν στέφεται Παγκόσμιος Πρωταθλητής…

  • Αν νικήσει τον αγώνα κι ο Νόρις τερματίσει από την τέταρτη θέση και κάτω.
  • Αν τερματίσει δεύτερος, ο Νόρις βρεθεί από 8ος και κάτω κι ο Πιάστρι από την τρίτη θέση και κάτω
  • Αν τερματίσει τρίτος, ο Νόρις από 9ος και κάτω κι ο Πιάστρι δεν κερδίσει.

Ο Πιάστρι στέφεται Παγκόσμιος Πρωταθλητής…

  • Αν νικήσει κι ο Νόρις τερματίσει από 6ος και κάτω
  • Αν τερματίσει δεύτερος, ο Νόρις βρεθεί από τη δέκατη θέση και κάτω κι ο Φερστάπεν από 4ος και κάτω.


Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Χωρίς Φουρνιέ οι «ερυθρόλευκοι» στην αναμέτρηση της GBL
42 λεπτά πριν Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Χωρίς Φουρνιέ οι «ερυθρόλευκοι» στην αναμέτρηση της GBL
CHAMPIONS LEAGUE
Καϊράτ - Ολυμπιακός: Με Ποντένσε, Τσικίνιο στο παγωμένο Καζακστάν | Διαιτητής ο Μουνουέρα
58 λεπτά πριν Καϊράτ - Ολυμπιακός: Με Ποντένσε, Τσικίνιο στο παγωμένο Καζακστάν | Διαιτητής ο Μουνουέρα
AUTO MOTO
Formula 1: Το Άμπου Ντάμπι βγάζει Πρωταθλητή σε τρομερή μάχη για τρεις – Ώρα, κανάλι και τα σενάρια
2 ώρες πριν Formula 1: Το Άμπου Ντάμπι βγάζει Πρωταθλητή σε τρομερή μάχη για τρεις – Ώρα, κανάλι και τα σενάρια
SUPER LEAGUE 2
Super League 2: Ηρακλής και Πανιώνιος έχουν απαιτητικές μάχες - Το πρόγραμμα της Κυριακής (07/12)
2 ώρες πριν Super League 2: Ηρακλής και Πανιώνιος έχουν απαιτητικές μάχες - Το πρόγραμμα της Κυριακής (07/12)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved