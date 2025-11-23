Formula 1: Νικητής ο Φερστάπεν στο Λας Βέγκας, πιο κοντά στον τίτλο ο Νόρις

AP Photo/Eric Gay

Οnsports Τeam

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στον αγώνα του Grand Prix στο Λας Βέγκας κι έμεινε «ζωντανός» στη μάχη του τίτλου στη Formula 1, ο οποίος, πάντως, πλησίασε ακόμα περισσότερο προς τον δεύτερο, Λάντο Νόρις.

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής πανηγύρισε την έκτη νίκη του στη σεζόν, σε έναν αγώνα που προσπέρασε τον Νόρις στην πρώτη στροφή μετά την εκκίνηση και στη συνέχεια δεν απειλήθηκε.

Ο «πιλότος» της Red Bull συνεχίζει να ελπίζει στη διατήρηση των σκήπτρων του, αλλά η αλήθεια είναι ότι μεγάλος κερδισμένος ήταν ο Λάντο Νόρις, ο οποίος αύξησε τη διαφορά στους 30 βαθμούς από τον «ομόσταβλο» του στη McLaren, Όσκαρ Πιάστρι.

Ο τελευταίος έμεινε στην τέταρτη θέση, πίσω από τον Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, ο οποίος δεν μπόρεσε να υπερασπιστεί τη δεύτερη θέση κόντρα στον Νόρις, ο οποίος πλησίασε ακόμα περισσότερο τον τίτλο δύο αγώνες κι ένα Sprint, πριν το τέλος της σεζόν.

Την πέμπτη θέση κατέλαβε ο Κίμι Αντονέλι με Mercedes, καθώς, αν και τερμάτισε τέταρτος στην πίστα, πήρε ποινή πέντε δευτερολέπτων για αντικανονική εκκίνηση, μένοντας μόλις δύο δέκατα του δευτερολέπτου μπροστά από τον Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari.