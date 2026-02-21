ΑΕΚ - Λεβαδειακός: Κάλεσμα στον κόσμο έξω από το γήπεδο | Οι εκδηλώσεις που έχει ετοιμάσει η ΠΑΕ

INTIME SPORTS

Η ΠΑΕ ΑΕΚ κάλεσε τον κόσμο της ομάδας να δώσει το «παρών» έξω από την Allwyn Arena στον αγώνα με τον Λεβαδειακό, όπου έχει προγραμματίσει και διάφορες εκδηλώσεις.

Η «Ένωση» βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας και για να παραμείνει εκεί θα πρέπει να πάρει το «τρίποντο» σε ένα ματς – «παγίδα» κόντρα στον Λεβαδειακό.

Ο αγώνας θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, ωστόσο ο Μάρκο Νίκολιτς κι οι ποδοσφαιριστές του θα έχουν κι αυτή την φορά την υποστήριξη των φίλων της ομάδας.

Στον κόσμο της ΑΕΚ υπάρχει τεράστιος ξεσηκωμός, καθώς υπάρχουν ακόμα και φίλαθλοι που ταξιδεύουν από την επαρχία για να βρεθούν στην Πλατεία του Αετού, όπου θα έχουν τοποθετηθεί γιγαντοοθόνες.

Επίσης, η ΠΑΕ ΑΕΚ έχει προγραμματίσει διάφορες εκδηλώσεις, όπως πρόγραμμα με dj, live performance, γιγαντοοθόνη, dancing show. Μάλιστα, μέσω μηνύματος της στα social media, έδωσε ραντεβού στην Πλατεία Αετού με τους φίλους της ομάδας. Στη σχετική ανάρτησή της, αναφέρει:

«Και την Κυριακή όλα Κιτρινόμαυρα στη Νέα Φιλαδέλφεια! Δίπλα στην ΑΕΚ στο ματς με τον Λεβαδειακό, έξω από το γήπεδό μας. Ραντεβού στην Πλατεία Αετού, από τις 17.00 με πρόγραμμα με dj, live performance, γιγαντοοθόνη, dancing show, pre game και post game events».