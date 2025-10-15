Οδηγός αγώνων κατηγορείται ότι βίασε νοσοκόμα μέσα στο σπίτι του Μίκαελ Σουμάχερ

Onsports Team

Ένας οδηγός αγώνων κατηγορείται ότι βίασε μια νοσοκόμα σε ένα υπνοδωμάτιο στον επάνω όροφο του οικογενειακού σπιτιού του Γερμανού θρύλου της Fomula 1, Μίκαελ Σουμάχερ, στο Γκλαντ της Ελβετίας, το 2019, σύμφωνα με την ελβετική εφημερίδα 24heures.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο κατηγορούμενος είναι ένας άνδρας στα τριάντα του, ο οποίος είναι οδηγός αγώνων και «στενός φίλος» του γιου του Μίκαελ Σουμάχερ, Μικ.

Το θύμα, ηλικίας τριάντα ετών, εργαζόταν στην ιδιοκτησία και σύμφωνα με πληροφορίες ήταν μέλος της ιατρικής ομάδας που παρείχε φροντίδα στον Σουμάχερ. Το θύμα έκανε την καταγγελία δύο χρόνια μετά την επίθεση.

Κανένα μέλος της οικογένειας Σουμάχερ δεν εμπλέκεται στις κατηγορίες.

Όπως ανέφερε η εφημερίδα 24heures, η νοσοκόμα έπαιζε μπιλιάρδο με δύο συναδέλφους και τον κατηγορούμενο το βράδυ της επίθεσης. Η νοσοκόμα ένιωσε ξαφνικά μια έντονη αδιαθεσία και οι συνάδελφοί της την πήγαν σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο που προοριζόταν αποκλειστικά για το προσωπικό, πριν αποφασίσουν να την μεταφέρουν σε ένα κρεβάτι.

Σύμφωνα με την καταγγελία, λίγο αργότερα ο οδηγός μπήκε στο δωμάτιο και τη βίασε. Ο οδηγός κατηγορείται ότι είχε σεξουαλική επαφή με τη νοσοκόμα δύο φορές ενώ αυτή ήταν αναίσθητη, όπως αναφέρεται στην καταγγελία.