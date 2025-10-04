Ομάδες

Formula 1: Pole Position για τον Τζορτζ Ράσελ στη Σιγκαπούρη
Onsports Team 04 Οκτωβρίου 2025, 19:30
AUTO MOTO

Formula 1: Pole Position για τον Τζορτζ Ράσελ στη Σιγκαπούρη

Ο οδηγός της Mercedes θα εκκινήσει πρώτος στο Grand Prix της Σιγκαπούρης – Δεύτερος ο Φερστάπεν και τρίτος ο Πιάστρι.

Ο Τζορτζ Ράσελ έκανε την έκπληξη στα επίσημα δοκιμαστικά του grand prix της Σιγκαπούρης και εξασφάλισε την pole position του αγώνα, για δεύτερη φορά τη φετινή σεζόν της Formula 1. Ο Βρετανός οδηγός της Marcedes ήταν ο ταχύτερος στις κατατακτήριες δοκιμές, αφήνοντας δεύτερο τον Ολλανδό Μαξ Φερστάπεν με Red Bull και τρίτο τον Αυστραλό Οσκαρ Πιάστρι με McLaren, που είναι πρώτος στη βαθμολογία των οδηγών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι μόλις η τρίτη φορά στους 18 αγώνες του φετινού πρωταθλήματος, που στην πρώτη θέση της εκκίνησης θα βρεθεί κάποιος «πιλότος» εκτός του Φερστάπεν και των δύο McLaren. Ο Ράσελ είχε εξασφαλίσει την pole position και στον Καναδά (κέρδισε τον αγώνα), ενώ ο Σαρλ Λεκλέρκ είχε βρεθεί στην κορυφή των δοκιμαστικών στην Ουγγαρία.

 G2bAoriXoAAy92w.jpg



