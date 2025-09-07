Formula 1: Χαμός στη Μόντσα με Νόρις και Φερστάπεν - «Τι κάνει αυτός ο ηλίθιος;» | Βίντεο

Onsports Team

Επεισοδιακό το Γκραν Πριν της Formula 1 στη Μόντσα, με τους Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις να κοντράρονται από την πρώτη στροφή.

Ο Μαξ Φερστάπεν επικράτησε στο Γκραν Πρι της Μόντσα, αλλά ήταν πρωταγωνιστής σε ένα επεισόδιο στο ξεκίνημα του αγώνα!

Με τον οδηγό της Red Bull να εκκινεί από την pole position και τον Λάντο Νόρις δίπλα του στη δεύτερη θέση, ο Ολλανδός συνέκλινε προς την πλευρά του Βρετανού αμέσως μετά τα «πράσινα φώτα» με αποτέλεσμα να τον στείλει στα χορτάρια!

Αμέσως, μετά, ο παγκόσμιος πρωταθλητής έκοψε δρόμο σε ένα σικέιν για να μην τον προσπεράσει ο οδηγός της McLaren.

Λίγο μετά, η Red Bull ενημέρωσε τον Φερστάπεν να δώσει πίσω την πρώτη θέση στον Νόρις, καθώς φοβήθηκαν τιμωρία θεωρήθηκε για αντικανονική και επικίνδυνη κίνηση.

Ο Λάντο Νόρις από την πλευρά του ήταν έξαλλος και φώναζε από το Team radio της McLaren: «Μα τι κάνει αυτός ο ηλίθιος; Στην αρχή με σπρώχνει στο γρασίδι και μετά κόβει το σικέιν».

Λίγο αργότερα ο Φερστάπεν προσπέρασε ξανά και δεν έχασε ποτέ την πρωτιά.

Δείτε το περιστατικό: