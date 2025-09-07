Formula 1: Grand Prix στους δρόμους του Μονακό μέχρι το 2035

Onsports Team

Τον περασμένο Νοέμβριο επεκτάθηκε η συμφωνία της Formula 1 με τη Λέσχη Αυτοκινήτου του Μονακό για την παραμονή του grand prix του Μονακό στο καλεντάρι του πρωταθλήματος έως το 2031. Ωστόσο όπως ανακοινώθηκε υπήρξε νέα επέκταση για τον συγκεκριμένο αγώνα, η οποία θα έχει ισχύ έως και το 2035. Το grand prix του Μονακό, το οποίο ήταν μέρος του αγωνιστικού προγράμματος της πρώτης σεζόν στη Formula 1 το 1950, ενώ συμπεριλαμβάνεται στο πρωτάθλημα από το 1955, είναι ένα από τα πιο διάσημα αθλητικά event στον κόσμο.

Ο αγώνας διεξάγεται στους γραφικούς δρόμους του Μόντε Κάρλο, όπου οι οδηγοί έχουν να περάσουν από ορισμένα εμβληματικά σημεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται η φουρκέτα Loews που είναι η πιο αργή στροφή του πρωταθλήματος, η πλατεία του καζίνο και το «κομμάτι» της πισίνας. Το 2024 ο Σαρλ Λεκλέρκ έγινε ο πρώτος Μονεγάσκος στην ιστορία που πανηγύρισε τη νίκη στον αγώνα της πατρίδας του, ενώ φέτος ο Λάντο Νόρις επικράτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του στο grand prix του Πριγκιπάτου.

Από το 2026 το grand prix του Μονακό θα τελείται κάθε χρόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου.«Οι δρόμοι του Μονακό αντηχούν με τον ήχο της Formula 1 από τις πρώτες ημέρες του σπορ, γι’ αυτό είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω την επέκταση της συμφωνίας γι' αυτό το φανταστικό event έως το 2035», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της F1, Στέφανο Ντομενικάλι, και συνέχισε: «είναι ένας εμβληματικός αγώνας, τον οποίο αγαπούν όλοι οι οδηγοί και οι φίλαθλοι, με μια μοναδική ατμόσφαιρα χάρη στην τοποθεσία του στο πιο λαμπερό Πριγκιπάτο του κόσμου».