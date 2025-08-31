Formula 1: Θρίαμβος Πιάστρι στην Ολλανδία, εγκατάλειψη για Νόρις και Ferrari - Οι βαθμολογίες
Προβάδισμα για τον Όσκαρ Πιάστρι στη μάχη για κατάκτηση του πρωταθλήματος της Formula 1.
Ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren κατέκτησε τη νίκη στο Γκραν Πρι της Ολλανδίας και αύξησε τη διαφορά του στο πρωτάθλημα οδηγών στους 34 βαθμούς, εκμεταλλευόμενος την ατυχία του ομόσταυλού του, Λάντο Νόρις.
Σε έναν αγώνα γεμάτο δράμα, όπου αμφότεροι οι οδηγοί της Ferrari εγκατέλειψαν έπειτα από ξεχωριστά ατυχήματα, η McLaren φαινόταν έτοιμη να πετύχει το πέμπτο διαδοχικό της 1-2, ισοφαρίζοντας ένα ιστορικό ρεκόρ.
Ο Νόρις, ωστόσο, ενημέρωσε μέσω ενδοεπικοινωνίας ότι μύριζε φωτιά στο κόκπιτ και τελικά αναγκάστηκε να εγκαταλείψει στον 65ο από τους 72 γύρους, με καπνούς να βγαίνουν από το πίσω μέρος του μονοθεσίου του.
Ο Μαξ Φερστάπεν, παρά την προσπάθειά του μπροστά στο κοινό της πατρίδας του, περιορίστηκε στη δεύτερη θέση με τη Red Bull, ενώ ο Γάλλος νεοφερμένος της Racing Bulls, Ιζάκ Χαντζάρ, πανηγύρισε έξαλλα την πρώτη του παρουσία στο βάθρο της Formula 1, κατακτώντας την τρίτη θέση.
Η βαθμολογία οδηγών
- Όσκαρ Πιάστρι 309
- Λάντο Νόρις 275
- Μαξ Φερστάπεν 205
- Τζορτζ Ράσελ 184
- Σαρλ Λεκλέρ 151
- Λιούις Χάμιλτον 109
- Κίμι Αντονέλι 64
- Άλεξ Άλμπον 64
- Νίκο Χούλκενμπεργκ 37
- Ισάκ Χάντζαρ 37
- Λανς Στρολ 32
- Φερνάντο Αλόνσο 30
- Εστεμπάν Όκον 28
- Πιερ Γκασλί 20
- Λίαμ Λόσον 20
- Όλι Μπέρμαν 16
- Κάρλος Σάινθ 16
- Γκάμπριελ Μπορτολέτο 14
- Γιούκι Τσουνόντα 12
- Φράνκο Κολαπίντο 0
Η βαθμολογία κατασκευαστών
- McLaren 584
- Ferrari 260
- Mercedes 248
- Red Bull 214
- Williams 80
- Aston Martin 62
- Racing Bulls 60
- Kick Sauber 51
- Haas 44
- Alpine 20