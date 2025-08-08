F1: The Movie – Η καλύτερη αθλητική ταινία σε επίπεδο εισπράξεων

Onsports Team

Ένα βήμα απ’ το να γίνει η πρώτη ταινία με αθλητικό περιεχόμενο σε εισπράξεις Η λίστα των κορυφαίων 20.

H ταινία «F1: The Movie» («F1: Η ταινία»), με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ- στο ρόλο ενός βετεράνου οδηγού της Formula 1-, που έκανε (26/6) πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες, πλησιάζει στο να γίνει η ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις στον κόσμο του αθλητισμού, ενώ ήδη έχει γίνει η best-seller ολόκληρης της καριέρας του διάσημου ηθοποιού.

Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τις τελευταίες ώρες-όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα της Αργεντινής marketing registrado-, η ταινία, με τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Λιούις Χάμιλτον ως έναν από τους εκτελεστικούς παραγωγούς της, έχει ήδη αποφέρει περισσότερα από 546 εκατομμύρια δολάρια στο box office.

Αυτό ξεπέρασε τα 540 εκατομμύρια δολάρια που κέρδισε το World War Z, η ταινία που βρέθηκε στην κορυφή της λίστας επιτυχιών του 61χρονου ηθοποιού, ο οποίος κατέχει δύο βραβεία Όσκαρ.

Έτσι κι αλλιώς τα στοιχεία του box office κατατάσσουν την ταινία ως μία από τις ταινίες με τις υψηλότερες εισπράξεις στην ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού. Και σε αυτό το σημείο έχει προκύψει μια διαμάχη. Γιατί στην κορυφή αυτής της λίστας βρίσκεται το Cars 2 με 560.155.383 δολάρια. Και φυσικά, ενώ η ταινία επικεντρώνεται σαφώς στον αθλητισμό, το γεγονός ότι είναι μια ταινία κινουμένων σχεδίων και μια παιδική ταινία θα μπορούσε να αμφισβητήσει την παρουσία της στη λίστα.

Ωστόσο, σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα frontofficesports.com, η ταινία Cars, είναι η πρώτη σε αυτήν την κατηγορία.

Οι ταινίες με θέμα τον αθλητισμό που έχουν τις υψηλότερες εισπράξεις:

1- Cars 2 560.155.383 εκατομμύρια δολάρια

2- F1: The Movie 546.167.983

3- Cars 461.630.558

4- Yolo 429.848.790

5- Pegasus 2 423.162.668

6- Cars 3 383.541.369

7- Hello Mr. Billionaire 367.000.000

8- The Karate Kid 351.774.938

9- The Blind Side 305.705.794

10- Dangal 305.149.461

11- Creed III 276.148.615

12- Rocky III 270.000.000

13- Space Jam 250.180.384

14- Million Dollar Baby 231.928.227

15- Rocky 225.000.000

16- Ford εναντίον Ferrari 224.390.706

17- Creed II 214.215.889

18- Rocky 2 200.182.160

19 The Longest Yard 191.558.505

20 Creed 174.167.581