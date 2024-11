Formula 1: Το 4ο για τον Μαξ Φερστάπεν! «Κλείδωσε» τον τίτλο στο Λας Βέγκας

Ο Ολλανδός «πιλότος» της Red Bull Racing αντιμετώπισε μεγάλη πίεση από τον Λάντο Νόρις με τη McLaren, ωστόσο, στο Grand Prix του Λας Βέγκας τερμάτισε στην 5η θέση, μία μπροστά από τον νεαρό Βρετανό και κατάφερε να εξασφαλίσει το 4ο συνεχόμενο τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή στην Formula 1.

Αυτό σημαίνει πως στα δύο Grand Prix που απομένουν, σ’ αυτό στο Κατάρ, την 1η Δεκεμβρίου και σ’ αυτό στο Άμπου Ντάμπι, στις 8 του μηνός, το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στη «μάχη» των κατασκευαστών, όπου η McLaren έχει τον πρώτο λόγο για τον τίτλο, έναντι της Ferrari.

Όσον αφορά στο Grand Prix του Λας Βέγκας, οι Mercedes έκαναν εξαιρετικό αγώνα, μια και ο poleman Τζορτζ Ράσελ πήρε εύκολα τη νίκη, τη στιγμή που ο «ομόσταυλός» του Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε στην δεύτερη θέση, προσφέροντας το 1-2 στην βρετανική εταιρεία.

Το βάθρο των νικητών ολοκλήρωσε ο Κάρλος Σάινθ που τερμάτισε στην 3η θέση και πιο πίσω του βρέθηκε ο έτερος «πιλότος» της Ferrari Σαρλ Λεκλέρ. Ακολούθησε ο Μαξ Φερστάπεν στην 5η θέση, αλλά καλύτερη απ’ αυτή του Λάντο Νόρις, με αποτέλεσμα ο Ολλανδός να πανηγυρίζει την κατάκτηση του τίτλου.

