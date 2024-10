Χάος στο NASCAR: Σύγκρουση 28 αμαξιών στο μεγαλύτερο ατύχημα της ιστορίας (vid)

H παράδοση της πίστας Superspeedway της Talladega, στην Αλαμπάμα των Ηνωμένων Πολιτειών, σε ρεκόρ ατυχημάτων συνεχίστηκε.

Το 2002 είχε «φιλοξενήσει» ένα ατύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν συνολικά 30 οχήματα στην μικρότερη κατηγορία Busch Series.

Πλέον, έχει και το ρεκόρ συγκρούσεων και στη μεγάλη κατηγορία του NASCAR Cup, καθώς κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα υπέστησαν ζημιές συνολικά 28 αυτοκίνητα.

Το ατύχημα έγινε μόλις στον 5ο γύρο, από τους 188 του αγώνα, με τα stock cars να είναι ακόμα όλα μαζί, διεκδικώντας ένα καλό πλασάρισμα.

Επικεφαλής του «σμήνους» ήταν ο Όστιν Σίντρικ, ώσπου πίσω του ο Μπραντ Κασελόφσκι είχε επαφή με την Penske του Τζόι Λογκάνο. Η επαφή αυτή οδήγησε τον Κασελόφσκι πάνω τον Σίντρικ, με αποτέλεσμα ο τελευταίος και κάνει τετ-α-κε.

Τα περιθώρια αντίδρασης για τους υπόλοιπους ήταν μηδαμινά και έτσι άλλα 25 αμάξια ενεπλάκησαν στο ατύχημα.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

All of the angles of the Big One at Talladega.

