Champions League: «Πάρτι» της Μπριζ με… σερβιτόρο Τζόλη, μεγάλα «διπλά» και για Πάφο, Καραμπάγκ

Ο Χρήστος Τζόλης έδωσε δύο ασίστ στα πρώτα 7 λεπτά κι η Μπριζ νίκησε 3-1 τη Ρέιντζερς στη Σκωτία, κάνοντας καθοριστικό βήμα πρόκριση στη League Phase του Champions League – Προβάδισμα και για τις Πάφο, Καραμπάγκ μετά τις εκτός έδρας νίκες τους.

Ημέρα φιλοξενούμενων ήταν η πρώτη των playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, καθώς και στα τρία ματς της βραδιάς νίκησαν οι φιλοξενούμενοι.

Κορυφαίο όλων, φυσικά, ήταν το «διπλό» της Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, ο οποίος έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο «καταιγιστικό» πρώτο ημίχρονο της ομάδας του!

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έδωσε δύο ασίστ στα πρώτα 7 λεπτά κι η βελγική ομάδα έβαλε από νωρίς τις βάσεις, με τα τέρματα των Φέρμαντ (1’) και Σπίλερς (7’). Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν και τρίτο τέρμα με τρομερό σουτ του Μέχελε στο 20ο λεπτό.

Η Ρέιντζερς πίεσε στο δεύτερο ημίχρονο και μπήκε ξανά στο ματς με το γκολ του Ντανίλο στο 50’, αλλά παρά τις προσπάθειες της δεν πέτυχε δεύτερο τέρμα κι έχει να ανέβει ένα… βούνο στη ρεβάνς.

Στο Βελιγράδι, η Πάφος νίκησε 2-1 τον Ερυθρό Αστέρα και βρίσκεται ένα βήμα από την ιστορική πρώτη παρουσία της στη League Phase του Champions League. Ο Κορέιρα με τρομερό σουτ άνοιξε το σκορ μόλις στο 1ο λεπτό, ενώ το γκολ του Μπρούνο στο 31’ δεν μέτρησε μετά από παρέμβαση του VAR για χέρι.

Οι Πρωταθλητές Κύπρου, όμως, βρήκαν δεύτερο γκολ, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Πέπε στο 52’. Οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν «ζωντανοί» με τον Ντουάρτε να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 58ο λεπτό, έπειτα από ριμπάουντ που πήρε, έπειτα από δική του εκτέλεση πέναλτι που απέκρουσε ο Νεόφυτος Μιχαήλ.

Τεράστια ανατροπή έκανε η Καραμπάγκ, η οποία επικράτησε 3-1 της Φερεντσβάρος στην Ουγγαρία. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Βάργκα στο 29’, αλλά η ομάδα του Αζερμπαϊτζάν ανέτρεψε πλήρως την κατάσταση με τα γκολ των Γιάνκοβιτς (50′), Μεντίνα (67′) και Γκουρμπανλί (85′).

Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων στα playoffs του Champions League:

Τρίτη 19 Αυγούστου

Φερεντσβάρος - Καραμπάγκ 1-3

Ερυθρός Αστέρας - Πάφος 1-2

Ρέιντζερς - Μπριζ 1-3

Τετάρτη 20/8