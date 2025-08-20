Στην Αθήνα ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν για το Περιστέρι

Οnsports Τeam

Ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν έφτασε στη χώρα μας και αναμένεται να δώσει το παρών στην απογευματινή προπόνηση της ομάδας του Περιστερίου.

Ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν έφτασε το μεσημέρι της Τρίτης (19/8) στην Αθήνα για λογαριασμό του Περιστερίου. Ο 27χρονος φόργουορντ αποτελεί τον τελευταίο παίκτη που χρονικά φτάνει στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας.

Τον Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η τιμ μάνατζερ των «κυανοκιτρίνων» Σοφία Κλιγκοπούλου, ενώ το απόγευμα αναμένεται να τεθεί κανονικά στη διάθεση του προπονητή της ομάδας Βασίλη Ξανθόπουλου, για την προετοιμασία εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.