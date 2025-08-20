Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

H γκολάρα της Σκάι Στάουτ: Η 16χρονη έπεσε θύμα bullying κι έδωσε την καλύτερη απάντηση! (βίντεο)
Οnsports Τeam 20 Αυγούστου 2025, 07:39
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

H γκολάρα της Σκάι Στάουτ: Η 16χρονη έπεσε θύμα bullying κι έδωσε την καλύτερη απάντηση! (βίντεο)

Δείτε το πανέμορφο γκολ που πέτυχε η 16χρονη, Σκάι Στάουτ στο ντεμπούτο της, δίνοντας την καλύτερη απάντηση, μετά το σοβαρό περιστατικό διαδικτυακής παρενόχλησης για την εμφάνισή της.

Η Σκάι Στάουτ είναι η 16χρονη αθλήτρια του ποδοσφαίρου, που την ανάγκασαν να μη χαρεί την ομορφότερη στιγμή της ως τώρα ποδοσφαιρικής ζωής της: Την υπογραφή επαγγελματικού συμβολαίου με την ομάδα της Κιλμάρνοκ.

Λόγω της ακμής στο πρόσωπό της, έπεσε θύμα bullying, με σχόλια απανθρωπιάς, ύβρεων και ειρωνικές αναφορές για την εμφάνισή της. Σε τέτοιο σημείο που η ίδια αναγκάστηκε να κλείσει τα social media και η ομάδα να κατεβάσει την ανάρτηση με τη φωτογραφία της.

Όμως, σα να ήθελε μια ανώτερη δύναμη να προσφέρει το χαμόγελο που στέρησαν διαδικτυακά απ’ την κοπέλα. Στο ντεμπούτο της με την Κιλμάρνοκ, κατάφερε να πετύχει ένα πανέμορφο γκολ με απ’ ευθείας εκτέλεση φάουλ κι έβαλε το δικό της... λιθαράκι στο 6-2 επί της Σεντ Τζόνστον!

Δείτε το πανέμορφο γκολ που πέτυχε:



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
ΑΕΚ: Ξεκίνημα στη νέα σεζόν, παρουσία Αγγελόπουλου – Με Μπάρτλεϊ η πρώτη προπόνηση
14 λεπτά πριν ΑΕΚ: Ξεκίνημα στη νέα σεζόν, παρουσία Αγγελόπουλου – Με Μπάρτλεϊ η πρώτη προπόνηση
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
H γκολάρα της Σκάι Στάουτ: Η 16χρονη έπεσε θύμα bullying κι έδωσε την καλύτερη απάντηση! (βίντεο)
1 ώρα πριν H γκολάρα της Σκάι Στάουτ: Η 16χρονη έπεσε θύμα bullying κι έδωσε την καλύτερη απάντηση! (βίντεο)
BASKET LEAGUE
ΑΕΚ: Τζάμπολ με εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις – Στην Ελλάδα ο Μπάρτλεϊ
4 ώρες πριν ΑΕΚ: Τζάμπολ με εργομετρικές και ιατρικές εξετάσεις – Στην Ελλάδα ο Μπάρτλεϊ
BASKET LEAGUE
Στην Αθήνα ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν για το Περιστέρι
6 ώρες πριν Στην Αθήνα ο Τζέικ Βαν Τούμπεργκεν για το Περιστέρι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved