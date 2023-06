Le Mans: Η Ferrari επέστρεψε στον θρόνο

Ο Ιταλός Αλεσάντρο Πιέρ Γκουίντι, ο Βρετανός Τζέιμς Καλάντο και ο Ιταλός Αντόνιο Τζιοβινάτσι ανέβηκαν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στην κατηγορία Hypercar, στην 100ή «έκδοση» του φημισμένου αγώνα αντοχής, και άφησαν πίσω τους την Toyota, η οποία διεκδικούσε τον έκτο διαδοχικό θρίαμβό της στον αγώνα.

Στην επιστροφή της ιταλικής κατασκευάστριας εταιρείας στον αγώνα με το νέο 499P Le Mans Hypercar, το πλήρωμα του αυτοκινήτου με το νούμερο 51 χάρισε στη Ferrari την πρώτη νίκη της στο Λε Μαν μετά το 1965, όταν είχαν επικρατήσει ο Αμερικανός Μάστεν Γκρέγκορι και ο Αυστριακός οδηγός της Φόρμουλα Ένα (σ.σ. και παγκόσμιος πρωταθλητής του 1970) Γιόχεν Ριντ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφετινή συμμετοχή ήταν η πρώτη για τη Ferrari στον αγώνα 24 ωρών του Λε Μαν εδώ και 50 χρόνια.

