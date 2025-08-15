Ομάδες

ΠΑΟΚ: Ντεσπόντοφ και Γιακουμάκης στη λίστα για τη Ριέκα
Onsports Team 15 Αυγούστου 2025, 23:28
EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ντεσπόντοφ και Γιακουμάκης στη λίστα για τη Ριέκα

Ο «δικέφαλος» δήλωσε στην UEFA τη λίστα των παικτών που θα έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει κόντρα στη Ριέκα – Δύο νέα πρόσωπα συμπεριλήφθηκαν.

Τα ματς του ΠΑΟΚ με τη Ριέκα για τα play offs του Europa League, είναι προγραμματισμένα για τις 21 και 28 Αυγούστου. Οι Θεσσαλονικείς συμπεριέλαβαν σε αυτή δύο νέα ονόματα, τα οποία δεν είχαν ως τώρα στα ευρωπαϊκά τους ματς με την Βόλφσμπεργκερ.

Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ είχε μείνει εκτός λόγω τραυματισμού. Πλέον, ο Βούλγαρος είναι κανονικά στις επιλογές του Λουτσέσκου. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για τον Γιώργο Γιακουμάκη. Ο νεοφερμένος στράικερ του «δικέφαλου» θα βοηθήσει κανονικά στα παιχνίδια με τους Κροάτες.

Παρά τον τραυματισμό του, στη λίστα παρέμεινε κανονικά ο Τάισον. Η λίστα του ΠΑΟΚ είναι η εξής:

Λίστα Α

Μπάμπα, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Μπαταούλας, Καμαρά, Τσάλοφ, Γκουγκεσασβίλι, Ιβανούσετς, Κεντζιόρα, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λόβρεν, Μεϊτέ, Μιχαηλίδης, Μύθου, Οζντόεφ, Παβλένκα, Πέλκας, Σάστρε, Σορετίρε, Τέιλορ, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Α.Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.

Λίστα Β

Χατσίδης, Γκιτέρσος, Μοναστηρλής , Κωττάς, Σνάουτσνερ, Πολυκράτης

 



