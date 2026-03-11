Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (11/03) - «Μήνυμα σε όλους»

Eurokinissi Sports

«Μήνυμα σε όλους» αποτέλεσε η παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην προπόνηση της Δευτέρας (10/03) στον Παναθηναϊκό AKTOR, μετά την ήττα από τον Ηρακλή και ενόψει του πρώτου... τελικού της Euroleague με την Ζαλγκίρις.

Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός έστησε «Αψίδα τριπόντων» στο Παρίσι επικρατώντας 104-87 της Παρί, τη στιγμή που ο Μάρκο Νίκολιτς ετοιμάζει «Σχέδιο μάχης» για την πρώτη μάχη με την Τσέλιε.