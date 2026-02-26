Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Θέλτα-ΠΑΟΚ, Βικτόρια Πλζεν-Παναθηναϊκός και Παναθηναϊκός-Παρί

Οnsports Team

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Οι αναμετρήσεις Θέλτα – ΠΑΟΚ και Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός για τα playoffs του UEFA Europa League, αλλά και το παιχνίδι Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί για την 29η αγωνιστικής της Euroleague ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Φυσικά για τις συγκεκριμένες διοργανώσεις υπάρχουν κι άλλοι αγώνες, ενώ από το ελληνικό «μενού» υπάρχει το ντέρμπι του βόλεϊ ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ για το Κύπελλο ανδρών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις σήμερα:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Τζένσον Μπρούκσμπι Ντουμπάι τένις

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ – Γίρι Λεχέτσκα Ντουμπάι

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Κύπελλο Βόλεϊ Ανδρών

19:00 Novasports 4HD Ντουμπάι – Βιλερμπάν Euroleague

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Στουτγκάρδη – Σέλτικ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ριέκα – Ομόνοια UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Φιορεντίνα – Γιαγκελόνια UEFA Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός UEFA Europa League

20:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Βιλνέβ ντ Eurocup Women

20:30 Novasports 6HD Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

21:05 Novasports 5HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

21:30 Novasports 3HD Μπασκόνια – Βαλένθια Euroleague

21:45 Novasports 4HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:45 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Παρί Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κρίσταλ Πάλας – Ζρίνσκι UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD, ANT1 Θέλτα – ΠΑΟΚ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Γκενκ – Ντινάμο Ζάγκρεμπ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Άλκμααρ – Νόα UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Μπραν UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Φενέρμπαχτσε UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λεχ Πόζναν – Κουόπιο UEFA Conference League