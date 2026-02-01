Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (01/02) - «Με κομμένη την ανάσα»
Eurokinissi Sports
01 Φεβρουαρίου 2026
STORIES

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Κυριακής (01/02).

Το ντέρμπι κορυφής ΑΕΚ - Ολυμπιακός στην «Allwyn Arena» για την 19η αγωνιστική της Super League κυριαρχεί στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων, μια και άπαντες περιμένουν το ματς «Με κομμένη την ανάσα».

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό την ενίσχυση του ρόστερ και ετοιμάζεται για «Πέντε ακόμη» μεταγραφές, ενώ «Ανανεώνει ο Ελ Κααμπί» στον Ολυμπιακό.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



