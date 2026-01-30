Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (30/01) - «Με DNA πρέσβη»
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 30 Ιανουαρίου 2026, 09:14
STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (30/01) - «Με DNA πρέσβη»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Παρασκευής (30/01).

Αγωνιζόμενος με πολλές απουσίες, ο Παναθηναϊκός έβγαλε… σφυγμό κόντρα στην Ρόμα στο ΟΑΚΑ παίζοντας «Με DNA πρέσβη», τη στιγμή που εμφανίζεται κοντά στην απόκτηση του Καμαρά.

Παράλληλα, κοντά σε παίκτη είναι και η ΑΕΚ, αφού ο Χακίμ Σαχαμπό εμφανίζεται προ των… πυλών της Ένωσης, μετά τη συμφωνία με την Σαντάρ Λιέγης, ενώ ο Αντρέ Λουίζ «Άρχισε τα μαγικά» στον Ολυμπιακό.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



