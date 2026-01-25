Ντέρμπι σε Premier League, Serie A: Ξεχωρίζει το Άρσεναλ – Γιουνάιτεντ | Όλες οι μεταδόσεις (25/01)

AP Photo/Dave Thompson

Οnsports Team

Το ντέρμπι της Premier League, Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεχωρίζει στο «πλούσιο» πρόγραμμα της Κυριακής (25/01), ντέρμπι και στη Serie A με Γιουβέντους – Νάπολι και Ρόμα – Μίλαν | Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Με ένα σπουδαίο παιχνίδι πέφτει η αυλαία της 23ης αγωνιστικής στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Η πρωτοπόρος Άρσεναλ υποδέχεται στο «Emirates Stadium» τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τις δύο ομάδες να θέλουν το «τρίποντο» για διαφορετικούς λόγους.

Οι «κανονιέρηδες», με την ψυχολογία στα… ύψη μετά την απευθείας πρόκρισης στους «16» του Champions League, θα επιδιώξουν να επιστρέψουν στις νίκες στο πρωτάθλημα, ύστερα από δύο διαδοχικές ισοπαλίες (με Λίβερπουλ και Νότιγχαμ Φόρεστ), προκειμένου να παραμείνουν στο +7 από τους «διώκτες» τους.

Από την πλευρά τους, οι «κόκκινοι διάβολοι», με... ακμαιότατο ηθικό ύστερα από τη νίκη επί της Σίτι στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, στο ντεμπούτο του Μάικλ Κάρικ στην τεχνική ηγεσία τους, θα «κυνηγήσουν» τους τρεις βαθμούς στο Λονδίνο, προκειμένου να μη χάσουν έδαφος στη διεκδίκηση της τέταρτης θέσης, η οποία δίνει το εισιτήριο για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Δύο μεγάλα ντέρμπι θα διεξαχθούν στη Serie A στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής. Η Γιουβέντους θα υποδεχθεί τη Νάπολι (19:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K), ενώ η Ρόμα θα παίξει εναντίον της Μίλαν (21:45, COSMOTE SPORT 2HD), σε καθοριστικές αναμετρήσεις για τη «μάχη» της τετράδας του πρωταθλήματος.

Στη Super League, o Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, χωρίς περιθώρια για νέα απώλεια στην προσπάθεια του να βρεθεί στην τετράδα της βαθμολογίας.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται το Μαρούσι στο «Telekom Center Athens», σε ένα ξεχωριστό ματς που αναμένεται να είναι ιστορικό για τον Εργκίν Αταμάν, ενώ ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Ρόδο κόντρα στον Κολοσσό, στα παιχνίδι που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής στην Greek Basketball League.

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ιταλία στον «μικρό» τελικό, στοχεύοντας στο πρώτο μετάλλιο της ιστορίας της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (25/01)