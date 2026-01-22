Ομάδες

Αθλητικές μεταδόσεις: Το πρόγραμμα της ημέρας (22/1)
Οnsports Team 22 Ιανουαρίου 2026, 09:22
STORIES / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Αθλητικές μεταδόσεις: Το πρόγραμμα της ημέρας (22/1)

Πού θα δείτε Μακάμπι-Παναθηναϊκός, Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ-Μπέτις και Εφές-Ολυμπιακός

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

Τα ματς του Παναθηναϊκού με τη Φερεντσβάρος και του ΠΑΟΚ με την Μπέτις, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League και οι εκτός έδρας δοκιμασίες του Παναθηναϊκού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ και του Ολυμπιακού με την Εφές για την Euroleague, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

09:30 Novasports 6HD Γκολφ Hero Dubai Desert Classic : 1η Μέρα, Ντουμπάι

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC 2026 Μόντε Κάρλο, SS1 Toudon/Saint Antonin

19:00 Mega News Ολυμπιακός – Εστουδιάντες Eurocup Women

19:30 Novasports 4HD Αναντολού Εφές – Ολυμπιακός Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Φενέρμπαχτσε – Άστον Βίλα UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Φέγενορντ – Στουρμ Γκρατς UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Γιουνγκ Μπόις – Λιόν UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Βικτόρια Πλζεν – Πόρτο UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Μπολόνια – Σέλτικ UEFA Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΠΑΟΚ – Μπέτις UEFA Europa League

21:05 Novasports Prime Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός Euroleague

21:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Βαλένθια Euroleague

21:30 Novasports 2HD Αρμάνι Μιλάνο – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:45 Novasports 5HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό Euroleague

22:00 Novasports 6HD Παρί – Ντουμπάι Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπράγκα – Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ουτρέχτη – Γκενκ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Σάλτσμπουργκ – Βασιλεία UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρέιντζερς – Λουντογκόρετς UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Θέλτα – Λιλ UEFA Europa League

22:00 ANT1 – COSMOTE SPORT 4 HD Φερεντσβάρος – Παναθηναϊκός UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Στουτγκάρδη UEFA Europa League



