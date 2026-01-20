Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Champions League, τα ματς της EuroLeague και τον Τσιτσιπά

Οnsports Team

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις live αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Τρίτη 20 Ιανουαρίου.

O κρίσιμος αγώνας του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν για τη League Phase του Champions League, τα ματς Παναθηναϊκού AKTOR και ερυθρόλευκων στην Euroleague και η πρεμιέρα του Τσιτσιπά στο Australian Open απέναντι στον Σιντάρο Μοτσιζούκι ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:00 Eurosport 2 Στέφανος Τσιτσιπάς – Σιντάρο Μοτσιζούκι Τένις

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Καϊράτ Αλμάτι – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Πέγια North League

19:00 ΕΡΤ Sports 2 Ισπανία – Ουγγαρία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών

19:30 Novasports 4HD Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague

19:30 Novasports 2HD Χάποελ Τελ Αβίβ – Αναντολού Εφές Euroleague

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ρίτας Βίλνιους – Χάποελ Χολόν FIBA Basketball Champions League

19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Αχλί – Αλ Καλίγ Roshn Saudi League 2025-26

19:45 Novasports 6HD Μονακό – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι UEFA Champions League

20:00 Novasports 5HD Σλασκ Βρότσλαβ – Άρης Eurocup 2025-26

21:00 Novasports Extra 1 Βιλερμπάν – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports Extra 2 Βαλένθια – Παρί Euroleague

21:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Παρτίζαν Euroleague

21:30 Novasports 3HD Μπαρτσελόνα – Ντουμπάι Euroleague

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Σερβία – Μαυροβούνιο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών

21:45 Novasports 2HD Ρεάλ Μαδρίτης – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μονακό UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρέξαμ – Λέστερ Sky Bet EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Βιγιαρεάλ – Άγιαξ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κοπεγχάγη – Νάπολι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τότεναμ – Ντόρτμουντ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Άρσεναλ UEFA Champions League

22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν Champions League