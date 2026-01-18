Οι μεταδόσεις της ημέρας (18/01): Πού θα δείτε τα ντέρμπι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

INTIME SPORTS

Οnsports Team

Το αθηναϊκό ντέρμπι της Super League, ΑΕΚ – Παναθηναϊκός κι η σπουδαία αναμέτρηση της GBL, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός ξεχωρίζουν από το «πλούσιο» πρόγραμμα της ημέρας (18/01) - Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (18/01).

Οι «κιτρινόμαυροι» υποδέχονται τους «πράσινους», με τις δύο ομάδες να είναι μακριά μεταξύ τους βαθμολογικά.

Το 2026, όμως, ξεκίνησε εκ διαμέτρου αντίθετα με την βαθμολογική τους συγκομιδή. Οι γηπεδούχοι δεν νίκησαν στην έδρα του Άρη και αποκλείστηκαν στην έδρα τους για το Κύπελλο από τον ΟΦΗ. Οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν εύκολα του Πανσερραϊκού και στο Κύπελλο απέκλεισαν με 3-0 τον Άρη.

Το ΑΕΚ – Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Κυριακής (18/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport1HD.

O Παναθηναϊκός κοντράρεται με τον ΠΑΟΚ στο κλειστό της Πυλαίας, στη συνάντηση με την οποία «πέφτει η αυλαία» της 15ης αγωνιστικής στην GBL. Οι «πράσινοι» προέρχονται από ήττα στο Μόναχο από την Μπάγερν (85-78), ωστόσο καλούνται να... ανασυνταχθούν και κόντρα στον «Δικέφαλο του Βορρά» να πάρουν μια νίκη... ψυχολογίας, ενόψει της «διαβολοβδομάδας» στη Euroleague.

Το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί το απόγευμα της Κυριακής (18/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 16:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (18/01)