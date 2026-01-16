Ομάδες

Ο Δημήτρης Μακαλιάς σκίζει το σενάριο και μετατρέπει το GAME TIME σε stand-up show
Οnsports Team 16 Ιανουαρίου 2026, 12:24
Ο δημοφιλής ηθοποιός σε ρόλο Θεσσαλονικιού οπαδού, Κρητικού προπονητή και influencer απογειώνει το challenge της εκπομπής

Από το θεατρικό σανίδι στο Game Time, o Δημήτρης Μακαλιάς αποδεικνύει ότι μπορεί να «σκίζει» το σενάριο παντού. Ο δημοφιλής ηθοποιός ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του ΟΠΑΠ και μετέτρεψε τη συζήτηση γύρω από τον αθλητισμό σε μια απολαυστική stand-up comedy.

Αποδεχόμενος το challenge της εκπομπής μπαίνει σε ρόλο Θεσσαλονικιού οπαδού, Κρητικού προπονητή και influencer και δίνει ρεσιτάλ αυτοσαρκασμού.

Πρωταγωνιστής στις θεατρικές παραστάσεις «Το Σποτ» και «Σεσουάρ για δολοφόνους», σχολιάζει με το δικό του μοναδικό τρόπο το ντέρμπι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή (21:00) στην OPAP Arena.

Διηγείται στη Χριστίνα Βραχάλη την ιστορία για τον «άηχο» πανηγυρισμό γκολ του Λεβαδειακού μέσα στη «Λεωφόρο», μιλάει με θαυμασμό για το success story του Γιάννη Αντετοκούνμπο και δηλώνει ότι θα ήθελε να υποδυθεί τη σύνθετη προσωπικότητα του Στέφανου Τσιτσιπά.

Δείτε το νέο επεισόδιο στο παρακάτω link:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.



