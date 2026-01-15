Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Μπάγερν - Παναθηναϊκός και τη μάχη της Ελλάδας στο πόλο

Οnsports Team

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου.

Οι αναμετρήσεις της EuroLeague ξεχωρίζουν από το σημερινό αθλητικό μενού, με τον Παναθηναϊκό να δοκιμάζεται στο Μόναχο κόντρα στη Μπάγερν.

Παράλληλα, η εθνική πόλο των ανδρών συνεχίζει τη μάχη της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κόντρα στην ισχυρή Κροατία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

10:00 Novasports Start WTA 250 Τένις

10:00 Novasports 6HD WTA 500 Τένις

11:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα – Βαλεντίν Βασερό Αδελαΐδα τένις

17:30 COSMOTE SPORT 6 HD Παναθηναϊκός – Μπράγκα CEV Challenge Cup

18:00 Novasports 4HD Ντουμπάι – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός CEV Champions League

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Καχασόλ CEV Challenge Cup Γυναικών

19:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Sopron Basket Eurocup Women

19:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Μπασκόνια Euroleague

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Μπολόνια Serie A

20:30 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός Euroleague

21:05 Novasports 2HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Κροατία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών

21:45 Novasports 4HD Παρί – Μονακό Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Κόμο – Μίλαν Serie A