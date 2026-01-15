Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Μπάγερν - Παναθηναϊκός και τη μάχη της Ελλάδας στο πόλο
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου.
Οι αναμετρήσεις της EuroLeague ξεχωρίζουν από το σημερινό αθλητικό μενού, με τον Παναθηναϊκό να δοκιμάζεται στο Μόναχο κόντρα στη Μπάγερν.
Παράλληλα, η εθνική πόλο των ανδρών συνεχίζει τη μάχη της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κόντρα στην ισχυρή Κροατία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:
10:00 Novasports Start WTA 250 Τένις
10:00 Novasports 6HD WTA 500 Τένις
11:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα – Βαλεντίν Βασερό Αδελαΐδα τένις
17:30 COSMOTE SPORT 6 HD Παναθηναϊκός – Μπράγκα CEV Challenge Cup
18:00 Novasports 4HD Ντουμπάι – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός CEV Champions League
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Καχασόλ CEV Challenge Cup Γυναικών
19:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Sopron Basket Eurocup Women
19:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Μπασκόνια Euroleague
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Μπολόνια Serie A
20:30 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός Euroleague
21:05 Novasports 2HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
21:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Κροατία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών
21:45 Novasports 4HD Παρί – Μονακό Euroleague
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Κόμο – Μίλαν Serie A