Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (14/01) - «Μέχρις εσχάτων» Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο ξεχωρίζει από την επικαιρότητα. Οι δύο «μονομάχοι» θα αναμετρηθούν «Μέχρις εσχάτων» με στόχο την πρόκριση, αλλά και το γόητρο.

Από εκεί και πέρα, πρόκριση αναζητά και η ΑΕΚ «Με πάθος και μυαλό» κόντρα στον ΟΦΗ, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο.