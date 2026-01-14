Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (14/01) - «Μέχρις εσχάτων» Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ
Eurokinissi Sports
Onsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 09:43
STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (14/01) - «Μέχρις εσχάτων» Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (14/01).

Το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο ξεχωρίζει από την επικαιρότητα. Οι δύο «μονομάχοι» θα αναμετρηθούν «Μέχρις εσχάτων» με στόχο την πρόκριση, αλλά και το γόητρο.

Από εκεί και πέρα, πρόκριση αναζητά και η ΑΕΚ «Με πάθος και μυαλό» κόντρα στον ΟΦΗ, τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο.

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Υπόκλιση Ουεμπανιάμα για την έδρα του Παναθηναϊκού - «Μακράν η πιο εντυπωσιακή»
5 λεπτά πριν Υπόκλιση Ουεμπανιάμα για την έδρα του Παναθηναϊκού - «Μακράν η πιο εντυπωσιακή»
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Επιβεβαιώνει για Φρουκ η Ριέκα
13 λεπτά πριν Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Επιβεβαιώνει για Φρουκ η Ριέκα
EUROLEAGUE
Euroleague: Αυλαία με Παρτιζάν - Ολυμπιακός στο Βελιγράδι - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
44 λεπτά πριν Euroleague: Αυλαία με Παρτιζάν - Ολυμπιακός στο Βελιγράδι - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR, Αταμάν: «Κάθε ματς είναι τελικός για μας»
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός AKTOR, Αταμάν: «Κάθε ματς είναι τελικός για μας»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved