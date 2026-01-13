Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/01) - Με Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και Τσιτσιπά
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (13/01).
Τον δεύτερο τίτλο στη φετινή σεζόν του ελληνικού βόλεϊ διεκδικούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο Μαρκόπουλο για το Super Cup. Το πρώτο σερβίς έχει οριστεί για τις 18:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.
Παράλληλα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά της Αδελαΐδας, μια και στις 10:00 θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάνταρ Βούκιτς, με μετάδοση από το Cosmote Sport 6HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
10:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Στέφανος Τσιτσιπάς - Αλεξάνταρ Βούκιτς
|
ATP 250 2026
|
16:15
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Σλοβενία – Ελλάδα
|
Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών
|
18:00
|
Novasports Start
|
Μπαχτσεσεχίρ – Μανρέσα
|
Eurocup 2025-26
|
18:00
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
|
Volley League Ανδρών 2025-26
|
18:30
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Σολνόκι – Τριέστε
|
FIBA Basketball Champions League 2025-26
|
19:00
|
Novasports 5HD
|
Κλουζ - Χάμπουργκ Τάουερς
|
Eurocup 2025-26
|
19:00
|
Novasports 4HD
|
Νεπτούνας Κλαϊπέντα - Τσεντεβίτα Ολιμπία
|
Eurocup 2025-26
|
19:30
|
Novasports 6HD
|
Στουτγκάρδη - Άιντραχτ Φρανκφούρτης
|
Bundesliga 2025/26
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Ντάμακ - Αλ Ίτιχαντ
|
Roshn Saudi League 2025-26
|
21:00
|
Novasports Prime
|
Τρέντο – Πανιώνιος
|
Eurocup 2025-26
|
21:00
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ
|
FIBA Europe Cup 2025-26
|
21:30
|
Novasports Start
|
Μάιντς – Χάιντενχαϊμ
|
Bundesliga 2025/26
|
21:30
|
Novasports 3HD
|
Ντόρτμουντ - Βέρντερ Βρέμης
|
Bundesliga 2025/26
|
21:30
|
Novasports 2HD
|
Αμβούργο – Λεβερκούζεν
|
Bundesliga 2025/26
|
22:00
|
Novasports 1HD
|
Ρόμα – Τορίνο
|
Coppa Italia 2025/26
|
22:00
|
Action 24
|
Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι
|
Λιγκ Καπ Αγγλίας 2025-26
|
03:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Μιλγουόκι Μπακς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς
|
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια