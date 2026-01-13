Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/01) - Με Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και Τσιτσιπά
Eurokinissi Sports
Onsports Team 13 Ιανουαρίου 2026, 09:27
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (13/01).

Τον δεύτερο τίτλο στη φετινή σεζόν του ελληνικού βόλεϊ διεκδικούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο Μαρκόπουλο για το Super Cup. Το πρώτο σερβίς έχει οριστεί για τις 18:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Παράλληλα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά της Αδελαΐδας, μια και στις 10:00 θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάνταρ Βούκιτς, με μετάδοση από το Cosmote Sport 6HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

10:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Στέφανος Τσιτσιπάς - Αλεξάνταρ Βούκιτς

ATP 250 2026

16:15

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Σλοβενία – Ελλάδα

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών

18:00

Novasports Start

Μπαχτσεσεχίρ – Μανρέσα

Eurocup 2025-26

18:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Volley League Ανδρών 2025-26

18:30

COSMOTE SPORT 5 HD

Σολνόκι – Τριέστε

FIBA Basketball Champions League 2025-26

19:00

Novasports 5HD

Κλουζ - Χάμπουργκ Τάουερς

Eurocup 2025-26

19:00

Novasports 4HD

Νεπτούνας Κλαϊπέντα - Τσεντεβίτα Ολιμπία

Eurocup 2025-26

19:30

Novasports 6HD

Στουτγκάρδη - Άιντραχτ Φρανκφούρτης

Bundesliga 2025/26

19:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Ντάμακ - Αλ Ίτιχαντ

Roshn Saudi League 2025-26

21:00

Novasports Prime

Τρέντο – Πανιώνιος

Eurocup 2025-26

21:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ

FIBA Europe Cup 2025-26

21:30

Novasports Start

Μάιντς – Χάιντενχαϊμ

Bundesliga 2025/26

21:30

Novasports 3HD

Ντόρτμουντ - Βέρντερ Βρέμης

Bundesliga 2025/26

21:30

Novasports 2HD

Αμβούργο – Λεβερκούζεν

Bundesliga 2025/26

22:00

Novasports 1HD

Ρόμα – Τορίνο

Coppa Italia 2025/26

22:00

Action 24

Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι

Λιγκ Καπ Αγγλίας 2025-26

03:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Μιλγουόκι Μπακς - Μινεσότα Τίμπεργουλβς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια


