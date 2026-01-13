Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/01) - Με Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός και Τσιτσιπά

Eurokinissi Sports

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (13/01).

Τον δεύτερο τίτλο στη φετινή σεζόν του ελληνικού βόλεϊ διεκδικούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο Μαρκόπουλο για το Super Cup. Το πρώτο σερβίς έχει οριστεί για τις 18:00 και τηλεοπτικά θα καλυφθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Παράλληλα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά της Αδελαΐδας, μια και στις 10:00 θα αντιμετωπίσει τον Αλεξάνταρ Βούκιτς, με μετάδοση από το Cosmote Sport 6HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: