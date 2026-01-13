Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (13/01) - «Κραλ και Αντίνο»
Onsports Team 13 Ιανουαρίου 2026, 08:39
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τρίτης (13/01).

Δυναμικά συνεχίζει να κινείται στο μεταγραφικό… παζάρι του Ιανουαρίου ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ετοιμάζεται να φέρει «Και Κραλ και Αντίνο» για την ενίσχυση του ρόστερ του Ράφα Μπενίτεθ.

Παράλληλα, η ΑΕΚ κοιτά μόνο την «Πρόκριση» σε βάρος του ΟΦΗ για το Κύπελλο Ελλάδας, τη στιγμή που στον Ολυμπιακό επικρατεί «Χαλασμός για εξτρέμ» με τους Λουίζ, Νταβιτασβίλι και Ρέντζιτς να είναι στο «στόχαστρο».

NBA
NBA: «Βασιλική» επικράτηση κόντρα σε Λέικερς - Μεγάλη νίκη Πέισερς με Σέλτικς | Τα αποτελέσματα
NBA: «Βασιλική» επικράτηση κόντρα σε Λέικερς - Μεγάλη νίκη Πέισερς με Σέλτικς | Τα αποτελέσματα
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: «Αιώνια» μάχη για τον δεύτερο τίτλο της σεζόν - Η ώρα και το κανάλι
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: «Αιώνια» μάχη για τον δεύτερο τίτλο της σεζόν - Η ώρα και το κανάλι
Πόλο: Παρελθόν από τον ΝΟ Πατρών ο Λεμπέσης
Πόλο: Παρελθόν από τον ΝΟ Πατρών ο Λεμπέσης
