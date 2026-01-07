Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (07/01) - Πού θα δείτε το ΟΦΗ-Αστέρας και τη δράση σε Euroleague
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (07/01).
Το τελευταίο «εισιτήριο» των play offs του Κυπέλλου Ελλάδας θα «σφραγιστεί» το απόγευμα, αφού στις 17:00 ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τον Αστέρα AKTOR. Τηλεοπτικά, το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1HD.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:
|
ΩΡΑ
|
ΚΑΝΑΛΙ
|
ΑΓΩΝΑΣ
|
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
|
13:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
ATP 250 2026
|
Χονγκ Κονγκ (Κυρίως ταμπλό)
|
13:30
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
United Cup 2026
|
Τένις
|
17:00
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Αθηναϊκός – Ολυμπιακός
|
Κύπελλο Ελλάδος Γυναικών
|
17:00
|
COSMOTE SPORT 1 HD
|
ΟΦΗ - Αστέρας Aktor
|
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26
|
17:05
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Ηρακλής - Ντζίκι Βαρσοβίας
|
North League
|
18:00
|
Novasports Start
|
Άνκαρα – Τρέντο
|
Eurocup 2025-26
|
18:00
|
COSMOTE SPORT 6 HD
|
Παναθηναϊκός – Πουατιέ
|
CEV Cup 2026
|
19:00
|
Novasports 4HD
|
Λιετκαμπέλις – Μπουργκ
|
Eurocup 2025-26
|
19:30
|
Novasports Prime
|
Πανιώνιος – Μπουντούτσνοστ
|
Eurocup 2025-26
|
19:30
|
Novasports 5HD
|
Αναντολού Εφές – Παρί
|
Euroleague
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Μπολόνια – Αταλάντα
|
Serie A 2025-26
|
19:30
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Νάπολι - Ελλάς Βερόνα
|
Serie A 2025-26
|
20:30
|
COSMOTE SPORT 7 HD
|
Άπελντοορν – Ολυμπιακός
|
CEV Cup 2026
|
21:00
|
Action 24
|
Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο
|
Super Cup Ισπανίας 2025
|
21:30
|
Novasports Premier League
|
Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον
|
Premier League 2025/26
|
21:30
|
Novasports Start
|
Κρίσταλ Πάλας - Άστον Βίλα
|
Premier League 2025/26
|
21:30
|
Novasports News
|
Έβερτον – Γουλβς
|
Premier League 2025/26
|
21:30
|
Novasports 6HD
|
Μπόρνμουθ – Τότεναμ
|
Premier League 2025/26
|
21:30
|
Novasports 4HD
|
Μπρέντφορντ – Σάντερλαντ
|
Premier League 2025/26
|
21:30
|
Novasports 3HD
|
Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια
|
Euroleague
|
21:30
|
Novasports 2HD
|
Φούλαμ – Τσέλσι
|
Premier League 2025/26
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 5 HD
|
Τορίνο – Ουντινέζε
|
Serie A 2025-26
|
21:45
|
ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
|
Μπενφίκα – Μπράγκα
|
League Cup Πορτογαλίας
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 3 HD
|
Πάρμα – Ίντερ
|
Serie A 2025-26
|
21:45
|
COSMOTE SPORT 2 HD
|
Λάτσιο – Φιορεντίνα
|
Serie A 2025-26
|
22:15
|
Novasports Prime
|
Μπέρνλι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
|
Premier League 2025/26
|
22:15
|
Novasports 5HD
|
Νιούκαστλ – Λιντς
|
Premier League 2025/26
|
05:00
|
COSMOTE SPORT 4 HD
|
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Μιλγουόκι Μπακς
|
NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια