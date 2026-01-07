Ομάδες

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (07/01) - Πού θα δείτε το ΟΦΗ-Αστέρας και τη δράση σε Euroleague
Eurokinissi Sports
Onsports Team 07 Ιανουαρίου 2026, 12:51
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (07/01) - Πού θα δείτε το ΟΦΗ-Αστέρας και τη δράση σε Euroleague

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (07/01).

Το τελευταίο «εισιτήριο» των play offs του Κυπέλλου Ελλάδας θα «σφραγιστεί» το απόγευμα, αφού στις 17:00 ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τον Αστέρα AKTOR. Τηλεοπτικά, το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

13:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP 250 2026

Χονγκ Κονγκ (Κυρίως ταμπλό)

13:30

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

United Cup 2026

Τένις

17:00

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Αθηναϊκός – Ολυμπιακός

Κύπελλο Ελλάδος Γυναικών

17:00

COSMOTE SPORT 1 HD

ΟΦΗ - Αστέρας Aktor

Κύπελλο Ελλάδας Betsson 2025-26

17:05

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Ηρακλής - Ντζίκι Βαρσοβίας

North League

18:00

Novasports Start

Άνκαρα – Τρέντο

Eurocup 2025-26

18:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Παναθηναϊκός – Πουατιέ

CEV Cup 2026

19:00

Novasports 4HD

Λιετκαμπέλις – Μπουργκ

Eurocup 2025-26

19:30

Novasports Prime

Πανιώνιος – Μπουντούτσνοστ

Eurocup 2025-26

19:30

Novasports 5HD

Αναντολού Εφές – Παρί

Euroleague

19:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Μπολόνια – Αταλάντα

Serie A 2025-26

19:30

COSMOTE SPORT 2 HD

Νάπολι - Ελλάς Βερόνα

Serie A 2025-26

20:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Άπελντοορν – Ολυμπιακός

CEV Cup 2026

21:00

Action 24

Μπαρτσελόνα – Μπιλμπάο

Super Cup Ισπανίας 2025

21:30

Novasports Premier League

Μάντσεστερ Σίτι – Μπράιτον

Premier League 2025/26

21:30

Novasports Start

Κρίσταλ Πάλας - Άστον Βίλα

Premier League 2025/26

21:30

Novasports News

Έβερτον – Γουλβς

Premier League 2025/26

21:30

Novasports 6HD

Μπόρνμουθ – Τότεναμ

Premier League 2025/26

21:30

Novasports 4HD

Μπρέντφορντ – Σάντερλαντ

Premier League 2025/26

21:30

Novasports 3HD

Μπάγερν Μονάχου – Μπασκόνια

Euroleague

21:30

Novasports 2HD

Φούλαμ – Τσέλσι

Premier League 2025/26

21:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Τορίνο – Ουντινέζε

Serie A 2025-26

21:45

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

Μπενφίκα – Μπράγκα

League Cup Πορτογαλίας

21:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Πάρμα – Ίντερ

Serie A 2025-26

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Λάτσιο – Φιορεντίνα

Serie A 2025-26

22:15

Novasports Prime

Μπέρνλι - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Premier League 2025/26

22:15

Novasports 5HD

Νιούκαστλ – Λιντς

Premier League 2025/26

05:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς - Μιλγουόκι Μπακς

NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια


