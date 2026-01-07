Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (07/01) - Πού θα δείτε το ΟΦΗ-Αστέρας και τη δράση σε Euroleague

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (07/01).

Το τελευταίο «εισιτήριο» των play offs του Κυπέλλου Ελλάδας θα «σφραγιστεί» το απόγευμα, αφού στις 17:00 ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει τον Αστέρα AKTOR. Τηλεοπτικά, το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 1HD.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: