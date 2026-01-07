Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (07/01) - «Αλλού γι’ αλλού»
Eurokinissi Sports
Οnsports Τeam 07 Ιανουαρίου 2026, 08:41
STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (07/01) - «Αλλού γι’ αλλού»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τετάρτης (07/01).

Δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας ήττα για την Euroleague υπέστη ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος ήταν «Αλλού γι’ αλλού», με αποτέλεσμα η Αρμάνι Μιλάνο να πάρει τη νίκη 87-74 στο «Telekom Center Athens».

Παράλληλα, με ήττα συνέχισε στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση του μπάσκετ και ο Ολυμπιακός, καθώς «Λύγισε στο τέλος» από την Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία (88-80).

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Euroleague: Αυλαία σε Κωνσταντινούπολη και Μόναχο
15 λεπτά πριν Euroleague: Αυλαία σε Κωνσταντινούπολη και Μόναχο
ΣΠΟΡ
United Cup: Αποκλεισμός για Ελλάδα - Ήττα στο διπλό για Τσιτσιπά και Σάκκαρη από ΗΠΑ
49 λεπτά πριν United Cup: Αποκλεισμός για Ελλάδα - Ήττα στο διπλό για Τσιτσιπά και Σάκκαρη από ΗΠΑ
NBA
NBA: Πήραν το «θρίλερ» οι Γκλίζλις κόντρα στους Σπερς - Τα αποτελέσματα της βραδιάς
1 ώρα πριν NBA: Πήραν το «θρίλερ» οι Γκλίζλις κόντρα στους Σπερς - Τα αποτελέσματα της βραδιάς
SUPER LEAGUE
Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Πλησιάζει σε Αντίνο - Θέλει Ευρώπη ο Αργεντίνος
2 ώρες πριν Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Πλησιάζει σε Αντίνο - Θέλει Ευρώπη ο Αργεντίνος
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved