Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (03/01): Που θα δείτε Ολυμπιακός – ΟΦΗ και GBL

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (03/01).

Με τη διεξαγωγή του Super Cup επιστρέφει η ποδοσφαιρική δράση στην Ελλάδα, με τη διοργάνωση να αναβιώνει στο Παγκρήτιο, έπειτα από 18 χρόνια.

«Καλή χρονιά» με έναν ιστορικό αγώνα μας λέει το ελληνικό ποδόσφαιρο, το απόγευμα του Σαββάτου (03/01)! Το Super Cup επιστρέφει έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες με τον νταμπλούχο της σεζόν 2024/25, Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τον φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας, ΟΦΗ.

To Ολυμπιακός – ΟΦΗ για το Super Cup είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα του Σαββάτου (03/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί από το MEGA.

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 13ης αγωνιστικής, τελευταίας του πρώτου γύρου στην GBL, ενώ «πλούσιο» είναι το πρόγραμμα και στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Το μενού περιλαμβάνει Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους, Άρσεναλ, αλλά και το «Old Firm», Σέλτικ – Ρέιντζερς.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (03/01)