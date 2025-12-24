Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (24/12) - Με Κύπελλο Εθνών Αφρικής

AP Photo

Οnsports Τeam

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (24/12).

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση στο Κύπελλο Εθνικών Αφρικής και την παραμονή των Χριστουγέννων θα διεξαχθούν οι αναμετρήσεις των δύο τελευταίων ομίλων, του 5ου και του 6ου, με μετάδοση από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: