Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Άρης – Ολυμπιακός και τους ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό

INTIME SPORTS

Onsports team

Με σπουδαίες αναμετρήσεις μπαίνουν οι ευρωπαίοι στον δεύτερο γύρο της Super League, με το Άρης – Ολυμπιακός να ξεχωρίζει - Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (14/12).

Η 14η αγωνιστική της Super League, είναι η πρώτη του δευτέρου γύρου της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος και παράλληλα η προτελευταία για το 2025.

Στο… κυρίως πιάτο που διεξάγεται σήμερα, αγωνίζονται οι τέσσερις του λεγόμενου Big-4. Το σαφώς πιο δύσκολο έργο απ’ όλους, το έχει ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός.

Οι «ερυθρόλευκοι» δοκιμάζονται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» απέναντι στον Άρη που παρά τα προβλήματά του, θέλει πάση θυσία να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Σε ένα ματς που για τους Θεσσαλονικείς ίσως να φέρει και εξελίξεις στον πάγκο αν και πάλι δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Το Άρης – Ολυμπιακός είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Στο Αγρίνιο η φορμαρισμένη ΑΕΚ φιλοξενείται από τον Παναιτωλικό που παίζει χωρίς άγχος, ενώ στο Περιστέρι ο Ατρόμητος, που δεν αισθάνεται άνετα με τη βαθμολογική του θέση και συγκομιδή, υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Τέλος, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Λεωφόρο τον Βόλο.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (14/12):