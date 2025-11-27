Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (27/11) - Με τις «μάχες» Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ και Εθνική

Onsports Team

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (27/11).

Στις «μάχες» των ευρωπαϊκών Κυπέλλων πέφτουν Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Οι «πράσινοι» και ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχονται τις Στουρμ Γκρατς και Μπραν, αντίστοιχα για το Europa League. Αμφότερα τα ματς θα καλυφθούν από τα κανάλια της Cosmote TV.

Διπλή θα είναι η μετάδοση του αγώνα της ΑΕΚ με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία, καθώς θα ξεκινήσει στις 22:00 με τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 5HD να κάνουν την κάλυψη.

Παράλληλα, στις 18:30 ξεκινά τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Mundobasket η Εθνική Ελλάδας, καθώς θα αντιμετωπίσει στη Θεσσαλονίκη την Ρουμανία, με μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις: